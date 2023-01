eMobility update: Sony-Honda enthüllt Marke Afeela / Long Range Versionen von Tesla / Wärmender Gurt

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“ – das sind die Themen der nächsten Minuten: Tesla Model S & X Long Range bestellbar ++ Wärmender Sicherheitsgurt für E-Autos ++ Sony-Honda enthüllt E-Auto-Marke ++ Holon zeigt erstes E-Shuttle ++ Und MVV plant mehr HPC-Ladeparks in Mannheim ++

#1 – Tesla Model S/X Long Range wieder bestellbar

Die überarbeiteten Tesla-Modelle S und X können ab sofort in Deutschland auch wieder in den Basisvarianten mit zweimotorigem Allradantrieb bestellt werden. Dabei sind die beiden Oberklasse-Modelle nochmals etwas teurer geworden. Die ersten Model S Long Range sind in Deutschland bereits unterwegs.

#2 – ZF entwickelt beheizbaren Sicherheitsgurt

Der Autozulieferer ZF hat eine zunächst skurril anmutende Entwicklung angekündigt: einen beheizbaren Sicherheitsgurt. Dank dieser Innovation soll ohne Komfort-Einbußen Energie gespart werden können – was in der Summe mit weiteren Effekten für bis zu 15 Prozent mehr Reichweite im Winter sorgen soll.

#3 – Sony-Honda enthüllt E-Auto-Marke Afeela

Das von Sony und Honda im vergangenen Herbst gegründete Joint Venture hat im Rahmen der CES in Las Vegas seine Elektroauto-Marke Afeela vorgestellt und einen Prototyp des ersten gemeinsamen E-Autos präsentiert. Das Concept Car ist ein Ausblick auf das erste Serienmodell von Afeela. Der Wagen soll ab der ersten Jahreshälfte 2025 vorbestellbar sein und noch vor Ende 2025 zunächst in Nordamerika in den Verkauf gehen.

#4 – Benteler-Marke Holon zeigt erstes E-Shuttle

Holon, die im November 2022 angekündigte neue Marke von Benteler für autonome E-Shuttles, hat die CES für die Präsentation ihres ersten Fahrzeugs genutzt. Der von Pininfarina gestaltete elektrische Holon Mover ist auf bis zu 15 Fahrgäste ausgelegt. Er verkehrt automatisiert in Level 4 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h und verfügt über eine Reichweite von rund 290 Kilometern.

#5 – MVV plant weitere Schnellladeparks in Mannheim

Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat ein Update zum Stand des Ausbaus von Ladeinfrastruktur in der Stadt geliefert. So sind im Mannheimer Stadtgebiet bis dato 220 Ladepunkte in Betrieb. Das Gros der Ladepunkte konzentriert sich laut MVV auf eine Verteilung von AC-Säulen bis 22 kW in der Fläche der Stadtteile.

