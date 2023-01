Tesla Model S/X Long Range können wieder bestellt werden

Die überarbeiteten Tesla-Modelle S und X können ab sofort in Deutschland auch in den Basisvarianten mit zweimotorigem Allradantrieb wieder frei bestellt werden. Dabei sind die beiden Oberklasse-Modelle nochmals etwas teurer geworden.

Die ersten Model S Long Range sind in Deutschland bereits unterwegs: Wie mehrere Kunden im TFF-Forum berichtet hatten, haben sie kurz vor Jahresende ihre Fahrzeuge erhalten – auch wenn Tesla das bisher nicht groß erwähnt hatte. Bei den Kunden, die bereits Long-Range-Modelle erhalten haben, handelt es sich aber um frühe Besteller, die vor dem zwischenzeitlichen Bestellstopp ihre Order platziert hatten.

Die Preise für die neuen Versionen beginnen bei 112.990 Euro (Model S) bzw. 120.990 Euro (Model X). Andere Lackierungen kosten zwischen 1.800 und 3.200 Euro Aufpreis, die jeweils zwei Zoll größeren Felgen kosten 4.900 bzw. 5.900 Euro mehr.

Im Juli 2021 wurde das überarbeitete Model S Long Range noch für 91.990 Euro geführt, im Oktober stieg der Preis auf damals 96.990 Euro, bevor für beide Modelle ab Dezember 2021 keine Bestellungen aus Europa mehr angenommen wurden. Die Plaid-Versionen des Model S und X mit drei Motoren waren in Europa seit August 2022 wieder bestellbar – zu Preisen ab 137.990 bzw. 140.990 Euro. Die Long-Range-Modelle sind erst jetzt wieder im Konfigurator geführt.

In der Mitteilung weist Tesla auch auf einige Änderungen an den Oberklasse-Baureihen hin – sowohl für die Long-Range-Modelle als auch die Plaid-Antriebe. So können beide Modelle entweder mit dem Yoke-Lenkrad oder ohne Aufpreis auch mit einem runden Lenkrad bestellt werden. Bei den bereits ausgelieferten Fahrzeugen (als es im Bestellprozess noch nicht diese Auswahlmöglichkeit gab) soll das runde Lenkrad nachgerüstet werden können. Ob bei der Nachrüstung zusätzliche Kosten für den Kunden anfallen, gibt Tesla nicht an. Zudem wird das T-Logo auf der Kofferraumklappe durch einen Tesla-Schriftzug ersetzt.

– ANZEIGE –

Die Plaid-Modelle werden nun mit überarbeiteten roten Bremssätteln ausgeliefert. Dabei handelt es sich noch nicht um das aufpreispflichtige Keramik-Brems-Set. Dieses soll laut Tesla voraussichtlich später im ersten Quartal verfügbar sein.

Hinzu kommt noch ein Ausstattungsdetail beim Model X: Das Long-Range-Modell kann als Fünf-, Sechs- oder Siebensitzer konfiguriert werden. Das bisher bestellbare Plaid-Modell wird standardmäßig als Sechs-Sitzer mit zwei Einzelsitzen anstelle der Dreier-Rückbank produziert.

Quelle: Info per E-Mail, tesla.com (Model S), tesla.com (Model X), tff-forum.de