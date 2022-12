Tesla plant Auslieferungsstart bei Model S und X für diese Woche

Tesla will laut Medienberichten an diesem Freitag in Europa die ersten neuen Model S und X an Kunden übergeben. Zumindest ist dann wohl der offizielle Auslieferungsbeginn geplant – denn die ersten Fahrzeuge sind bereits unterwegs.

Die Berichte hierzu stützen sich auf Einträge im TFF-Forum, wonach zahlreiche der Plaid-Fahrzeuge entweder auf Transportern oder bereits an Tesla-Auslieferungszentren gesichtet wurden – zum Beispiel in Hannover und Hamburg. Auf Nachfrage sollen Tesla-Mitarbeitende an den Standorten angegeben haben, dass die Fahrzeuge noch aufgearbeitet werden sollen, damit sie bei der Übergabe in einem „tadellosen Zustand“ seien – was die weitere Wartezeit erklären soll.

Laut dem Video eines Kunden wurde ein Model X Plaid in Hannover bereits an einen Kunden übergeben. Tesla soll den Kunden am Freitag vergangener Woche angerufen haben, dass das Fahrzeug eingetroffen sei. Auf die Nachfrage, das Auto noch am selben Tag ohne Aufarbeitung zu übergeben, sei Tesla eingegangen, um „das Auto von Hof zu kriegen“.

Dass die ersten Kundenübergaben kurz bevor stehen, hatte sich abgezeichnet. Laut den Modellzahlen des KBA wurden im November 106 Model S und 35 Model X neu zugelassen – dabei dürfte es sich um Vorführfahrzeuge gehandelt haben, denn erste Influencer wurden bereits zu Probefahrt-Events eingeladen und konnten die Plaid-Modelle bewegen.

Tesla hatte die überarbeiteten Versionen des Model S und Model X bereits Anfang 2021 vorgestellt – wobei das Update aufgrund der minimalen Änderungen an der Karosserie von außen kaum zu erkennen ist. Die größeren Änderungen fanden beim Antrieb und im Innenraum statt, hier wurde etwa das Yoke-Lenkrad verbaut. Beim Antrieb ist die Plaid-Variante mit drei Motoren (einer an der Vorderachse, zwei an der Hinterachse) neu.

Nach der Vorstellung im Januar 2021 wurde mit einem zügigen Auslieferungsbeginn gerechnet. Allerdings dauerte es bis Juni 2021, bis die ersten Model S Plaid an US-Kunden übergeben wurden – das erste Model X Plaid wurde im Oktober ausgeliefert. Vor recht genau einem Jahr verhängte Tesla dann einen Bestellstopp für beide Modelle außerhalb von Nordamerika. Damals wurde auch die Auslieferung der ersten Fahrzeuge in Europa für November oder Dezember 2022 angekündigt – was nun offenbar zutrifft. Seit August 2022 sind wieder Bestellungen in Europa möglich.

Bei den ersten Fahrzeugen, die nun an den Service Centern gesichtet wurden, soll es sich ausschließlich um die dreimotorigen Plaid-Modelle handeln. Wie „Teslamag“ schreibt, wird für Mitte kommender Woche ein weiteres Transportschiff aus den USA erwartet, welches nicht nur die Plaid-Versionen, sondern auch Exemplare der Allrad-Variante mit zwei Motoren an Bord haben soll.

