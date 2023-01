Mitie installiert Ladepunkte an britischen Jobcentern

Der britische Energiedienstleister Mitie hat vom britischen Ministerium für Arbeit und Renten den Auftrag erhalten, an 120 Arbeitsämtern Großbritanniens insgesamt rund 250 Ladepunkte zu installieren und instand zu halten. Der Auftrag hat einen Wert von 4,3 Millionen Pfund.

Mitie erbringt für das Ministerium für Arbeit und Renten (Department for Work and Pensions, kurz: DWP) bereits Facility-Management-Dienstleistungen und soll es nun auch dabei unterstützen, bis 2030 eine vollelektrische Flotte zu betreiben. Die 4,3 Millionen Pfund bedeuten umgerechnet einen Auftragswert von knapp 4,9 Millionen Euro. „Die Ausstattung von Parkplätzen am Arbeitsplatz mit Lademöglichkeiten ist entscheidend für den Übergang zu einer elektrischen Zukunft. Wir sind stolz darauf, mit DWP zusammenzuarbeiten, denn sie sind führend bei der Demonstration ihres Engagements für Netto-Null-Emissionen mit EV-fähigen Standorten“, kommentiert Pradyumna Pandit, Managing Director, Sustainability and Energy Services bei Mitie, die Auftragsvergabe.

Zuvor hatte Mitie nach eigenen Angaben bereits einen 4,5 Millionen Pfund schweren Auftrag zur Installation und Wartung von Ladestationen für die Umweltbehörde des Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) erhalten. Neben diesen beiden Aufträgen aus dem Bereich des öffentlichen Sektors hat der Energiespezialist nach eigenen Angaben mehr als 2.000 Ladestationen bei eigenen Mitarbeiten und an privaten Standorten aufgebaut.

Im Dezember gab Mitie an, selbst das 3.000. Elektrofahrzeug eingeflottet und nun eine Elektrifizierungsquote von 42 Prozent erreicht zu haben. Bis Ende 2025 will das Unternehmen die Umstellung seiner Flotte auf E-Fahrzeuge abgeschlossen haben. Im Juli 2019 war der Facility-Service-Anbieter vor diesem Hintergrund der EV100-Initiative der Climate Group beigetreten. Damit einher geht die Verpflichtung, europaweit alle Firmenwagen und Transporter bis zum Jahr 2030 auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Bei Mitie soll dies also bereits fünf Jahre früher geschehen.

Unter den 3000 E-Fahrzeugen des Unternehmens sind Pkw, Lieferwagen (2021 hatte Mitie 655 Vivaro-e bei Vauxhall bestellt) und auch ein elektrisch angetriebener Streuwagen. Für den Einsatz dieser Fahrzeuge hat das Unternehmen nach eigenen Angaben „Tausende von Ladepunkten“ bei Kunden und Mitarbeitern zu Hause installiert.

mitie.com, mitie.com (3.000 E-Fahrzeuge)