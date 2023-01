Skoda baut sechs Batterie-Oberleitungsbusse für Presov

Der Verkehrsbetrieb der slowakischen Stadt Presov hat sechs weitere Trolleybusse bei der Skoda Group bestellt. Die 18-Meter-Busse basieren auf Solaris-Karosserien und werden über Traktionsbatterien verfügen, die eine Reichweite von mindestens zwölf Kilometern auf Strecken ohne Oberleitung ermöglichen.

Die 90.000-Einwohner-Stadt Presov verfügt über ein knapp 30 Kilometer langes Oberleitungsbusnetz mit sieben Linien und etwa 44 O-Bussen. Das neue Sextett des Typs 27Tr wird über Klimaanlagen, Kamerasysteme, Fahrgastzählgeräte, Wi-Fi und USB-Steckdosen verfügen. Zur Antriebskonfiguration und zum Auslieferzeitpunkt der Oberleitungs-Busse machen die Partner in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung keine Angaben.

Trolleybusse der Skoda Group sind in der Slowakei neben Presov bereits auch in der Hauptstadt Bratislava, in Zilina sowie in Banska Bystrica unterwegs. In Tschechien hatte die Skoda Group kürzlich mit dem ÖPNV-Unternehmen PMDP aus Pilsen einen Rahmenvertrag über bis zu 53 neue Trolleybusse abgeschlossen und einen Auftrag über 33 O-Busse aus Usti nad Labem entgegen genommen.

„Die Slowakei ist seit langem ein wichtiger Markt für uns. Den Fahrgästen steht eine breite Palette von Fahrzeugen aus unserem Portfolio zur Verfügung, egal ob es sich um Trolleybusse, Straßenbahnen oder Züge handelt“, äußert Petr Novotný, President Components & Bus Mobility der Škoda-Gruppe.

Trotz des Namens gehört Skoda Transportation bzw. die Skoda Group nicht zum Volkswagen-Konzern, sondern zur PPF Group des tschechischen Unternehmens Petr Kellner. Ähnlich wie beim Autobauer Volvo Cars und dem Nutzfahrzeug-Hersteller Volvo Group oder der Luxus-Automarke Rolls-Royce und dem gleichnamigen Hersteller von Flugzeugtriebwerken gibt es zwar einen gemeinsamen Ursprung, im Laufe der Zeit haben sich die Wege von Skoda Cars und Skoda Group aber getrennt.

Quelle: Infos per E-Mail