Audi liefert 118.196 E-Autos in 2022 aus

Audi hat 2022 weltweit 118.196 vollelektrische Autos ausgeliefert und damit 44,3 Prozent mehr als 2021. Am Gesamtabsatz der Marke im vergangenen Jahr (1,61 Millionen Autos) hatten die Stromer somit einen Anteil von rund 7,3 Prozent.

Das erstmals sechsstellige Gesamtergebnis bei den Auslieferungen der Elektro-Modelle wurde vor allem durch ein starkes Schlussquartal möglich: Nach drei Quartalen standen die Ingolstädter bei 77.000 Elektroautos. Im vierten Quartal wurden also fast 42.000 Elektro-Audis ausgeliefert, was ebenfalls ein neuer Bestwert bei der Marke ist.

In Europa legten die Auslieferungen des Q4 e-tron um 99,4 Prozent, die des e-tron GT um 29,2 Prozent und die des e-tron um 8,5 Prozent zu. In Deutschland stieg der Absatz vollelektrischer Modelle um 87,8 Prozent, wie die Ingolstädter mitteilen. Auch über alle Antriebsarten hinweg übertraf Audi in Europa das Ergebnis von 2021 – mit 624.498 Einheiten waren es 1,2 Prozent mehr. Zu den Elektro-Baureihen werden für Europa jedoch keine absoluten Zahlen genannt, nur das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr.

In den USA war die Nachfrage nach vollelektrischen Audi-Modellen 2022 so hoch wie nie: 16.177 verkaufte E-Autos in den USA sind ein neuer Rekordwert und bedeuten einen Zuwachs von 47,3 Prozent im Vergleich zu 2021. Bestseller mit 10.397 Verkäufen ist dort noch der e-tron quattro. In China stieg die Anzahl der ausgelieferten E-Modelle von Audi um 9,8 Prozent, in den weiteren weltweiten Märkten um 90,2 Prozent.

„Die starken Zahlen bei den vollelektrischen Modellen zeigen uns, dass unser klarer Fokus auf E-Mobilität der richtige Weg ist“, sagt Hildegard Wortmann, Vorständin für Vertrieb und Marketing der Audi AG. „Dank eines außergewöhnlichen Teamspirits, operativer Exzellenz und einer effektiven Vertriebssteuerung konnten wir das Geschäftsjahr erfolgreich abschließen und so viele vollelektrische Modelle ausliefern wie nie zuvor.“

Die Zahlen für den VW-Konzern sind noch nicht bekannt. Am Dienstag hatte bereits die Kernmarke VW Pkw ihre Elektro-Absatzzahlen vorgelegt: In 2022 konnten die Wolfsburger 330.000 E-Autos ausliefern, ein Zuwachs von 23,6 Prozent.

Auf Plug-in-Hybride gehen die Ingolstädter in der Mitteilung gar nicht mehr konkret ein. Ein Vergleich zu den deutschen Premium-Konkurrenten Mercedes-Benz und BMW ist somit nur bei den BEV möglich: Hier haben die Münchner mit 172.001 ausgelieferten Elektroautos die Nase deutlich vorne.

Zwischen Audi und Mercedes wird es je nach Betrachtungsweise relativ knapp oder ebenfalls deutlich. Klar ist, dass Audi mit den 118.196 E-Autos auf Platz zwei hinter BMW liegt. Mit den von Mercedes in der eigenen Mitteilung genannten 117.800 E-Auslieferungen wäre es zu Audi denkbar knapp. Allerdings sind in dieser Zahl auf 14.700 Elektro-Transporter und -Vans von Mercedes-Benz Vans enthalten. Rechnet man diese heraus, bleiben für das Pkw-Geschäft der Stuttgarter 103.100 Elektro-Auslieferungen.

