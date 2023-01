VW ruft in den USA 1.042 Exemplare des ID.4 mit Heckantrieb zurück, die im US-Werk Chattanooga gebaut wurden. Bei den betroffenen Fahrzeugen kann das Ladekabel der 12-Volt-Batterie die Lenksäulenwelle berühren, was bei einer dadurch abgenutzten Kabelisolierung zu einem Kurzschluss führen kann.

nhtsa.gov (PDF) via auto-motor-und-sport.de