„Globale Rohstoffvorkommen für E-Antriebe“ – Tobias Stahl von Strategy Engineers

Tobias Stahl von der Unternehmensberatung Strategy Engineers rückt bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ über das Potenzial der Antriebsentwicklung für Elektromobilität im November 2022 die globalen Rohstoffvorkommen für Elektroantriebe in den Fokus.

Dabei wird deutlich: An China geht bei Selten-Erd-reichen Magneten kein Weg vorbei. Während die Rohstoffgewinnung in diesem Bereich durchaus noch in mehreren Ländern erfolgt, hat China bei der Verarbeitung zu den begehrten Magneten mehr oder weniger ein Monopol inne. Das Resultat: „Die Preise werden erwartbar steigen“, so Stahl.

Recycling kann aus seiner Sicht helfen, die Materialien im Kreislauf zu halten – aber „nur mit Zeitversatz“. Der Unternehmensberater sieht deshalb vor allem einen Weg aus der „Rohmaterial-Klemme“: „Wir müssen wieder zu kleineren und leichteren Fahrzeugen kommen und die Antriebseffizienz extrem erhöhen“. Hersteller müssten sich trauen, Autos zu bauen, die einen Zweck haben – und nicht solche, die alles abdecken.