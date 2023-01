Lucid übertrifft Produktionsziel für 2022

Der US-Elektroauto-Hersteller Lucid Motors hat sein zuletzt ausgegebenes Produktionsziel für 2022 übertroffen. Mit einem starken Schlussquartal konnte der Korridor von 6.000 bis 7.000 Fahrzeuge sogar leicht übertroffen werden.

Nachdem das Ziel wie berichtet wegen „außergewöhnlicher Herausforderungen in der Lieferkette und Logistik“ von 12.000 bis 14.000 Autos auf 6.000 bis 7.000 Fahrzeuge halbiert wurde, vermeldet das Unternehmen nun, dass es im Jahr 2022 insgesamt 7.180 E-Autos gefertigt hat. Ausgeliefert wurden im Gesamtjahr jedoch nur 4.369 Fahrzeuge.

Im vierten Quartal 2022 produzierte Lucid 3.493 Fahrzeuge und lieferte 1.932 aus. Das heißt: Lucid hat 48 Prozent aller in 2022 gebauten Autos im letzten Quartal des Jahres produziert. Mit der Produktionsrate der ersten drei Quartale wäre selbst das Mindestziel von 6.000 Einheiten nicht erreicht worden.

Zum Vergleich: Im Q3 konnte Lucid 2.282 Exemplare des Air bauen, im gesamten ersten Halbjahr 2022 waren es nur 1.405 E-Limousinen. Zwischen dem ersten und zweiten Quartal hat Lucid die Produktionszahlen nicht differenziert, im Geschäftsbericht zum Q1 wurden lediglich 330 ausgelieferte Fahrzeuge genannt, aber keine Zahl zur Produktion.

Wie es zu diesem enormen Zuwachs an Produktivität kam, erklärt Lucid in der kurzen Mitteilung zu den Produktions- und Auslieferungszahlen nicht. Wie bei Tesla sind diese Mitteilungen extrem kurz gehalten. Das Unternehmen verweist stattdessen auf den für den 22. Februar angesetzten Conference Call, wenn die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2022 vorgestellt werden.

Die Differenz zwischen Produktion und Auslieferung ist relativ hoch. Im vierten Quartal wurden über 1.500 gebaute Fahrzeuge nicht ausgeliefert. Das kann mehrere Gründe haben – etwa nötige Nacharbeiten an den bereits gebauten Fahrzeugen oder schlichtweg die Logistik-Prozesse. Bei nur einem Werk in den USA, genauer gesagt in Arizona, kann es per Lkw, Schiff und Bahn teilweise mehrere Wochen dauert, bis ein produziertes Auto beim Kunden auf einem anderen Kontinent ankommt.

lucidmotors.com