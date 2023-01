China: E-Kleinwagen BYD Seagull kurz vor Marktstart

BYD bereitet in China die Einführung eines neuen Elektro-Kleinwagens vor. Der BYD Seagull ist unterhalb des BYD Dolphin angesiedelt und soll im Laufe dieses Jahres für 60.000 bis 100.000 Yuan auf den Markt kommen. Umgerechnet sind das circa 8.200 bis 13.700 Euro.

Das geht aus chinesischen Medienberichten hervor, die sich auf einen von BYD eingereichten Zulassungsantrag für den Seagull beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) berufen. Der Antrag enthält neben technischen Daten auch erste Bilder. Optisch wird sich der E-Kleinwagen demnach an der elektrischen Limousine Seal und am elektrischen Kompaktwagen Dolphin orientieren. Zusammen bilden sie die sogenannte Ocean-Serie.

Aus dem Zulassungsdokument geht hervor, dass der Seagull 55 kW leistet (gegenüber 70 kW beim Dolphin) und eine LFP-Batterie mit noch unbekannter Kapazität erhält. Laut dem Portal „Car News China“ sind aber offenbar wie beim Dolphin mehrere Batterie-Optionen ab 30,7 kWh vorgesehen. Wir erinnern uns: Vor einigen Monaten gab es von BYD dementierte Gerüchte, wonach in einigen Versionen des Dolphin, des Seagull und des Qin EV künftig Natrium-Ionen-Batterien zum Einsatz kommen könnten.

Was noch? Der Seagull wird 3.780 x 1.715 x 1.540 mm messen – bei einem Radstand von 2,5 Metern. Damit fällt er 345 mm kürzer, 55 mm schmaler und 30 mm niedriger aus als der BYD Dolphin. Das Leergewicht soll zwischen 1.160 und 1.240 Kilogramm betragen. Als Reifen sind 15- oder 16-Zoller vorgesehen. Trotz der sehr kompakten Bauweise schreibt „Car News China“ von einem fünftürigen Aufbau mit vier Sitzen. Optisch fallen vor allem die schmal geschnittenen Scheinwerfer, das Schrägheck und ein Dachspoiler auf.

– ANZEIGE –

Ob der Seagull wie Seal und Dolphin auf der e-platform 3.0 von BYD basiert, wird nicht explizit erwähnt. Bei dieser handelt es sich um eine reine Plattform für Elektrofahrzeuge, während es etwa die beiden Elektroautos Han und Tang in Märkten außerhalb Europas auch noch als Plug-in-Hybride gibt. Für Verbrennungsmotoren ist die e-platform 3.0 nicht mehr vorbereitet. Sie setzt auf eine Systemspannung von 800 Volt und die hauseigene LFP-Zellchemie (die auch der Seagull erhält). Im Falle des BYD Seal wird sogar der neue Cell-to-Body-Ansatz des Unternehmens angewendet, bei dem die Batterie direkt in die Fahrzeugkarosserie integriert wird.

So oder so – der beim MIIT vorliegende Zulassungsantrag weist darauf hin, dass die Produktion des China-Stromers in Kürze beginnen und der Markt-Launch noch in diesem Jahr bevorstehen wird. Die eingangs genannte Preisspanne nennt „Car News China“ übrigens ohne Verweis auf Quellen. Bis zu einer offiziellen Preisangabe werden wir aber sicher nicht mehr lange warten müssen.

Ob der unterhalb des Dolphin angesiedelte E-Kleinwagen auch nach Europa kommt, ist unklar. Wie im November berichtet, erwägt BYD neben dem bereits in Europa eingeführten E-Auto-Trio Atto 3, Tang und Han im Laufe dieses Jahres mit dem Seal und dem Dolphin nachzulegen. Für den Seal ist der Markteintritt 2023 inzwischen bestätigt.

carnewschina.com