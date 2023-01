Siemens und Skyway entwerfen eVTOL-Landeplätze

Die Entwicklung von Start- und Landeplätzen für senkrecht startende und landende elektrische Fluggeräte wie Lufttaxis und Drohnen ist das Ziel einer neuen Kooperation von Siemens und Skyway. Dazu wollen beide Unternehmen die erforderliche elektrische und digitale Infrastruktur, die für den Betrieb solcher Vertiports notwendig ist, bestimmen.

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit untersuchen Siemens und Skyway den Energiebedarf von Vertiports und entwickeln nachhaltige Stromversorgungslösungen, einheitliche Ladeverfahren und ein übergeordnetes System zur Unterstützung des Flugbetriebs, wie Siemens mitteilt. Der deutsche Konzern hält Innovationen bei der Vertiport-Infrastruktur entscheidend für die künftige Skalierbarkeit des Betriebs elektrischer Senkrechtstarter.

Skyway verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Luftraumeinsatzplanung und -management sowie Flugsicherung und Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge, während Siemens umfangreiche Infrastrukturkompetenzen in den Bereichen Elektrifizierung, Laden von Elektrofahrzeugen und Anlagenbetrieb besitzt. So wollen beide Unternehmen ihre Stärken einbringen, um die Entwicklung der Vertiports voranzutreiben – inklusive Forschung, Entwicklung, Planung und Beteiligung an Bau und Betrieb.

Gerade im Betrieb eine wichtige Funktion: Beide Partner wollen zunächst einen „durchgängigen eVTOL-Ladeprozess entwerfen und entwickeln, indem sie die Lade-, Energie- und Softwareanforderungen bewerten, um einen zuverlässigen und effizienten Betrieb zu gewährleisten“.

„Wir freuen uns, dass Siemens zur Entwicklung der Mobilität im urbanen Luftraum beitragen kann“, sagt John Kasuda, Head of Airports bei Siemens Smart Infrastructure North America. „Zur Entwicklung und zum effizienten Betrieb von Vertiports sind innovative Lösungen erforderlich, um die zu erwartenden Anforderungen wie schnelle Abfertigungszeiten für Luftfahrzeuge und ein Netz unterschiedlicher Landeanlagen zu erfüllen.“

„Nachhaltige Energielösungen werden die Grundlage und eine Notwendigkeit für die Einführung von Urban Air Mobility mit der Elektrifizierung von eVTOL-Luftfahrzeugen sein“, sagt Clifford Cruz, CEO von Skyway. „Die Bündelung der Ressourcen und des Weitblicks unserer Unternehmen kann den Bau von Vertiports und allgemeine UAM-Lösungen branchenweit beeinflussen und für das moderne Transportwesen neue Maßstäbe setzen.“

