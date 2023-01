Foxconn verpflichtet neuen eMobility-Strategiechef

Der taiwanische Auftragsfertiger Foxconn hat Jun Seki als Strategiechef für Elektrofahrzeuge unter Vertrag genommen. Er war zuvor über 30 Jahre als hochrangiger Manager für Nissan und zuletzt von 2020 bis 2022 als Chef des Elektromotoren-Herstellers Nidec tätig.

Jun Seki tritt den Posten bei Foxconn zum 1. Februar 2023 an und berichtet direkt an Foxconn-CEO Young Liu. Die neue Funktion des Chief Strategy Officers wird also direkt sehr hoch angesiedelt.

Das liegt auch daran, dass sich Foxconn von dem Neuzugang viel erwartet. Sekis „umfassende Managementerfahrung in der japanischen Automobilindustrie und globalen EV-Lieferketten“ werde die Hon Hai Group (wie Foxconn offiziell heißt) bei der Integration der EV-Entwicklung und -Lieferketten in Nordamerika, Asien und im Mittleren Osten unterstützen, wie es in der Mitteilung heißt.

In seiner Position als CEO und COO von Nidec hatte Jun Seki bereits viel mit seinem neuen Arbeitgeber zu tun: Foxconn nutzt bekanntlich für seine Elektroauto-Plattform MIH E-Motoren von Nidec, auch ein Joint Venture für E-Antriebe sollte gegründet werden.

foxconn.com