eMobility update: H2 Aviation Center in Stuttgart / VW plant kleines E-SUV / Ford senkt Preise

Hallo zum „eMobility update“. Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität sind die ersten im neuen Monat: VW plant kleines E-SUV für Nordamerika ++ Mustang Mach-E in den USA billiger ++ Zentrum für Wasserstoff-Luftfahrt in Stuttgart ++ Hummer EV in Produktion ++ Und Bayern befreit E-Autos von Plakettenpflicht ++

#1 – VW erwägt kleines E-SUV für Nordamerika

Volkswagen will laut einem Medienbericht ein weiteres Elektromodell in Nordamerika produzieren – und zwar ein kleines Elektro-SUV unterhalb des ID.4. Auf den Markt kommen soll das neue Modell angeblich rund um die Mitte des Jahrzehnts. Details zur Technik, dem Namen oder dem Design sind leider noch nicht bekannt.

#2 – Ford senkt US-Preise für Mustang Mach-E

Ford hat die Preise für seinen Mustang Mach-E in den USA zum Teil deutlich reduziert. Der Hersteller reagiert damit offenbar auf die deutlichen Preissenkungen bei Tesla – konkret auf die beim Model Y. Beim Mustang Mach-E mit der kleinen Batterie war Ford bereits ein gutes Stück günstiger als der Tesla.l.

#3 – Zentrum für Wasserstoff-Luftfahrt in Stuttgart

Das auf die Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen für Flugzeuge spezialisierte Unternehmen H2FLY kündigt ein Exzellenz-Zentrum für Wasserstoff in der Luftfahrt an. Als Standort des „Hydrogen Aviation Center“ dient der Flughafen Stuttgart. Durch die neue Einrichtung soll ein zentraler Ort mit Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur für Unternehmen und wissenschaftliche Institute entstehen.

#4 – GM startet Produktion des Hummer EV SUV

General Motors hat in dieser Woche in seiner Elektroauto-Fabrik die Produktion des GMC Hummer EV SUV gestartet. Die Auslieferungen der SUV-Version des Pickup-Trucks sollen Ende dieses Quartals beginnen. Vorgestellt hatte die Marke GMC das Hummer-SUV bereits im Jahr 2021.

#5 – Bayern befreit E-Autos von Plakettenpflicht

Und zum Schluss blicken wir noch nach Bayern: Dort hat das Innenministerium einen Vorstoß gestartet, um die Pflicht zur Feinstaub-Plakette für Elektroautos aufzuheben. Konkret hat das Ministerium nach eigenen Angaben die Bayerische Polizei und die Kommunen gebeten, Verstöße wegen fehlender Umweltplakette bei Fahrzeugen mit E-Kennzeichen künftig nicht mehr zu ahnden.

