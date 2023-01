GM startet Produktion des Hummer EV SUV

General Motors hat in dieser Woche in seiner Elektroauto-Fabrik „Factory Zero“ in Detroit-Hamtramck mit der Produktion des GMC Hummer EV SUV begonnen. Die Auslieferungen des SUV-Ablegers des Pickup-Trucks sollen Ende dieses Quartals starten.

Vorgestellt hatte GM bzw. die Marke GMC das Hummer-SUV bereits im Jahr 2021. Dabei handelt es sich nicht nur um den Pickup mit verkleideter Ladefläche. Das SUV ist mit 4,99 Metern insgesamt 50,8 Zentimeter kürzer und hat mit 3,22 Metern auch 22 Zentimeter weniger Radstand. An der Front sind sich beide Hummer-Varianten sehr ähnlich, beim SUV ist neben dem Radstand auch der hintere Überhang deutlich kürzer.

Übrigens: Als das SUV im April 2021 angekündigt wurde, hieß es bereits, dass diese Version Anfang 2023 in die Produktion gehen soll – was GM nun trotz aller Lieferketten-Probleme der vergangenen Jahre mit dem Produktionsbeginn am 30. Januar 2023 geschafft hat.

Das erste Exemplar des GMC Hummer EV SUV, welches am Montag in Detroit vom Band gelaufen ist, wurde übrigens direkt versteigert und brachte dabei 500.000 Dollar ein. Das Geld soll an die gemeinnützige Organisation „Tread Lightly!“ gehen, die sich der Förderung der Erholung im Freien durch Verantwortungs- und Bildungsprogramme verschrieben hat.

GM arbeitet derzeit bestehende Aufträge für den GMC Hummer EV und dessen SUV-Version ab und nimmt aktuell keine Neubestellungen an. Der Hersteller hatte erklärt, dass beide Baureihen mit insgesamt 90.000 Vorbestellungen für mindestens zwei Jahre „ausverkauft“ seien.

Im vergangenen Jahr hatte General Motors die Produktion in der „Factory Zero“ unterbrochen, um das Werk auf die Produktion weiterer Modelle vorzubereiten – etwa den elektrischen Chevrolet Silverado. Im Oktober 2022 stellte GMC sein zweites vollelektrisches Pickup-Modell Sierra EV vor, das ab Anfang 2024 ausgeliefert werden soll.

gmc.com, detroitnews.com