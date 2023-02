eMobility update: Tesla erhöht Investitionen / London führt Abwrackprogramm ein / Ladenetz in Mexiko

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung: London führt Abwrackprogramm ein ++ BMW plant großes Ladenetz in Mexiko ++ Tesla will Investitionen deutlich erhöhen ++ Zulassung von E-Rollern fast vervierfacht ++ Und Mercedes überarbeitet GLE-Baureihe ++

#1 – London führt Abwrackprogramm ein

Die Stadt London hat ein 110 Millionen Pfund schweres Abwrackprogramm für alte Fahrzeuge gestartet. Hintergrund ist die angekündigte Ausdehnung der Ultra Low Emission Zone: Ab Ende August soll diese im gesamten Stadtgebiet gelten.

#2 – BMW plant großes Ladenetz in Mexiko

BMW hat sich in Mexiko mit dem Ladenetzbetreiber Evergo zusammengeschlossen. Die beiden Partner wollen innerhalb von fünf Jahren mehr als 4.000 öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Land errichten. Dabei geht es sowohl um AC- als auch um DC-Lader. Beide Unternehmen investieren hierfür insgesamt 200 Millionen US-Dollar.

#3 – Tesla will Investitionen bis 2025 erhöhen

Tesla plant eine Erhöhung seiner Investitionsausgaben: Die Spanne hierfür wurde um eine Milliarde Dollar angehoben. Das Geld könnte in den Ausbau der Giga Nevada fließen – oder womöglich auch in ein neues Werk in Mexiko. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, rechnet Tesla für die Jahre 2024 und 2025 mit Investitionen in Höhe von jeweils sieben bis neun Milliarden US-Dollar.

#4 – Zulassung von E-Rollern fast vervierfacht

Exakt 8.026 Elektroroller wurden 2022 in Deutschland neu zugelassen. Das waren fast viermal so viele wie im Vorjahr! Niu war dabei mit rund 1.400 zugelassenen E-Rollern der erfolgreichste Hersteller auf dem deutschen Markt. Auch die Zulassungen von E-Motorrädern legten 2022 deutlich zu – hier gab es eine Verdoppelung auf 1.606 Einheiten.

#5 – Mercedes überarbeitet GLE-Baureihe

Mercedes-Benz hat die Modellpflege für SUV GLE und das GLE Coupé vorgestellt. Wenn die überarbeiteten Fahrzeuge im Juli 2023 auf den Markt kommen, wird es nur noch elektrifizierte Antriebe geben. Grundsätzlich wurde die 2018 gestartete Modellgeneration außen wie innen und natürlich auch technisch auf den neuesten Stand gebracht.

