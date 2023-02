Mercedes überarbeitet GLE-Baureihe

Mercedes-Benz hat die Modellpflege für das SUV GLE und das GLE Coupé vorgestellt. Wenn die überarbeiteten Fahrzeuge im Juli 2023 auf den Markt kommen, wird es nur noch elektrifizierte Antriebe geben – auch der Plug-in-Hybrid erhält ein kleines technisches Update.

Grundsätzlich wurde die 2018 gestartete Modellgeneration in puncto Exterieur, Interieur, Technik und Ausstattung auf den neuesten Stand gebracht. Die Motorenpalette ist jetzt durchgängig elektrifiziert, auf die Mildhybride mit 48-Volt-System werden wir an dieser Stelle aber nicht genauer eingehen, da sie keine nennenswerten elektrischen Fahranteile ermöglichen. Übrigens: Trotz der 48-Volt-Hybridisierung spricht Mercedes an einer Stelle der Pressemitteilung von den „reinen Verbrenner-Modellen des GLE“.

Die PHEV-Versionen gibt es in Kombination mit zwei Verbrennungsmotoren, jeweils einem Benziner und einem Diesel. Letztere werden als GLE 350 de 4MATIC bzw. GLE 350 de 4MATIC Coupé bezeichnet, der Benzin-PHEV ist als GLE 400 e 4MATIC bzw. GLE 400 e 4MATIC Coupé im Verkauf. In beiden Fällen handelt es sich aber nur noch um Vierzylinder mit zwei Litern Hubraum.

Der Elektro-Part des Antriebsstrangs ist jeweils gleich. Er besteht aus einer permanenterregten Synchronmaschine mit 100 kW Leistung – wie bisher. Allerdings wurde das Zusammenspiel mit dem Verbrenner optimiert: Im 350 de 4MATIC ergibt sich inklusive des Diesels eine Systemleistung von 245 kW (statt 235 kW), im 400 e 4MATIC sind es 280 kW – also 30 kW mehr als bisher.

Die Kapazität der Batterie bleibt gegenüber dem Vorgänger mit 31,2 kWh unverändert, die E-Reichweite nach WLTP steigt aber leicht auf bis zu 109 Kilometer – auch hier dank der verbesserten Steuerung der gesamten Energieflüsse. Für das Laden am heimischen Wechselstromnetz oder an der dreiphasigen Wallbox ist bei den PHEV-Modellen des GLE und GLE Coupé jetzt ein Charger mit 11 kW an Bord. Auf Wunsch ist ein 60-kW-DC-Lader verfügbar.

Produziert werden GLE und GLE Coupé im Mercedes-Benz-Werk Tuscaloosa in den USA – wie auch der EQS SUV und EQE SUV. Preise für die überarbeiteten Versionen nennt der Hersteller noch nicht.

mercedes-benz.com