Quantron baut Vorstand um

Die Quantron AG hat im Rahmen eines Tech Days einen Ausblick auf ihren Technologie-Fahrplan gegeben. Zugleich wurde auch bestätigt, dass CTO René Wollmann in den Vorstand berufen wird.

Wollmann ist seit November 2021 als Chief Technology Officer für Quantron tätig. Im Vorstand wird er nun das Top-Management um Andreas Haller (Gründer und Vorstandsvorsitzender), Michael Perschke (CEO) und Herbert Robel (CHRO, Interim CFO und Co-Founder) unterstützen.

Da Wollmann in seiner Funktion als CTO unter anderem die Entwicklung des Wasserstoff-elektrischen Heavy-Trucks QUANTRON QHM FCEV „bedeutend vorangetrieben“ hat, wie Quantron es in der Mitteilung ausdrückt, hatte er natürlich auch einen wichtigen Anteil an dem erstmals veranstalteten Tech Day des Unternehmens.

„Innovation bedeutet für uns die Adaption und Integration richtungweisender und effizienter Technologien in zukunftsprägenden und vor allem kundenfokussierten Lösungen im Transportsektor“, sagt Wollmann. „Durch unsere eigene in-house ‚Ideenschmiede‘ und Entwicklungskompetenz, auf die wir sehr stolz sind, und die enge Zusammenarbeit mit globalen Technology-Partnern, sind wir bestens positioniert, um unseren Kunden einzigartige Produkte anbieten und liefern zu können.“

Das Modell QHM als BEV und FCEV, die beide 2023 auf den Markt kommen sollen, bezeichnet Wollmann als „wahrhafte Game-Changer in der Heavy Truck Klasse“. Vorgestellt hatte Quantron das Modell auf der IAA Transportation im September 2022. Das BZ-Modell nutzt dabei Brennstoffzellen von Ballard und eine E-Achse von Allison Transmission.

Die Entscheidung den QHM sowohl mit Batterie-elektrischem als auch mit Brennstoffzellen-Antrieb auf den Markt zu bringen, begründet Quantron mit den sich aus Unternehmenssicht ergänzenden Rollen von BEV- und FCEV-Antrieben im Lkw. Um das zu untermauern, hat Quantron auf dem Tech Day ein Whitepaper vorgestellt, welches laut der Ankündigung „die derzeit umfassendste Analyse zum aktuellen Stand von Batterie-elektrischen und Brennstoffzellen-basierten Antrieben im Nutzfahrzeugsektor“ sein soll.

