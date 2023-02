Ford startet Leasing-Angebot für den E-Transit

Der Ford E-Transit kann in Deutschland ab sofort auch geleast werden: Ford Lease bietet den Elektro-Transporter speziell kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) für eine monatliche Leasingrate von 389 Euro netto bzw. 462,91 Euro brutto an.

Das Angebot bezieht sich auf den Ford E-Transit Kastenwagen 350 L2 in der Ausstattung „Basis“ (Lackierung „Frozen White“) mit einer Leistung von 135 kW. Die Leasing-Sonderzahlung beträgt 3.000 Euro netto bzw. 3.570 Euro brutto bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Gesamtlaufleistung von 40.000 Kilometern.

Zu diesem Angebot muss man allerdings einige Anmerkungen machen: Denn wie Ford in den Fußnoten zu der Pressemitteilung schreibt, ist das Angebot „nur für kurzfristig verfügbare Lagerfahrzeuge gültig“ – also nicht für Bestellfahrzeuge in Wunsch-Konfiguration. Dazu kommt: Zum einen ist es vorerst zeitlich begrenzt verfügbar und vor allem an eine gewisse Kundengruppe gebunden. Denn Ford hat, um auf diese Leasingraten zu kommen, bereits eine spezielle Förderung für KMU abgezogen. „Interessenten für den Ford E-Transit können sich bei Abschluss des Leasing-Vertrages bis 31. März 2023 und bei Erstzulassung des Fahrzeugs bis 30. Juni 2023 einen staatlichen Zuschuss sichern: Die öffentlichen Fördermittel des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) für die antragsberechtigte Kundengruppe der so genannten KMU sind in dem attraktiven Leasingangebot bereits eingerechnet“, so der Hersteller.

Dabei handelt es sich um Bundesfördermittel aus dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ mit dem Förderkennzeichen 03EMIN012. Diese Förderung gibt es jedoch nur für Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden, maximal 50 Millionen Euro Jahresumsatz und einer maximalen Bilanzsumme von 43 Millionen Euro. Die Beantragung des Bundeszuschusses übernimmt Ford Lease. Die betreffenden Geschäfts- und Gewerbekunden müssen lediglich bestätigen, dass sie die gesetzlichen Voraussetzungen für die Eingruppierung als KMU erfüllen.

Und nicht zu unterschätzen: Mit 10.000 Kilometern pro Jahr ist die Laufleistung eher für Kurzstrecken-Einsätze in der KEP-Branche ausgelegt. Da der E-Transit eine etwas höhere Reichweite bietet als die meisten seiner Wettbewerber, wären auch weitere Einsätze über die kurzen Zustell-Routen denkbar. Doch dann würde man natürlich ein anderes Leasing-Angebot benötigen – zu höheren Kosten.

Wie sich der E-Transit – konkret der 350 L3H2 – mit 135 kW in unserem Test geschlagen hat, können Sie hier nachlesen.

ford.com