VW-Ladestrategin Elke Temme legt Posten nieder

Elke Temme, die beim Volkswagen-Konzern das Geschäftsfeld Laden und Energie mit den Marken Elli und Electrify America leitet, hat ihre Aufgaben mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Für sie übernimmt Giovanni Palazzo, der aktuelle President und CEO des nordamerikanischen Schnellladenetzes Electrify America.



Wie Volkswagen mitteilt, geht Temme aus privaten Gründen in eine dreimonatige Auszeit und wird dem Unternehmen anschließend bis Jahresende in reduziertem Umfang zur Verfügung stehen. Zu den konkreten Gründen hat sich die Managerin selbst in einem Linkedin-Post geäußert. Neuer Leiter des Geschäftsfelds Laden und Energie wird Giovanni Palazzo, der seit 2018 an der Spitze von Electrify America steht. Sein Antritt soll am 1. Juli erfolgen. Infolge dieser Änderung rückt er außerdem mit Wirkung zum 15. Februar zum Chairman von Electrify America auf.

Palazzo war vor seinem Engagement bei Electrify America sieben Jahre lang für den Volkswagen-Konzern tätig, zuletzt als Leiter der E-Mobilitätsstrategie. Frühere berufliche Stationen hatte er bei Mercedes-Benz und der Daimler AG. Auf Palazzo folgt bei Electrify America ab dem 1. Juni Rob Barrosa als neuer President und CEO.

Elke Temme leitet das Geschäftsfeld Laden und Energie seit dessen Gründung Anfang 2021. Bevor sie bei Volkswagen einstieg, war sie Geschäftsführerin von Innogy eMobility Solutions, eine eigenständige Gesellschaft unter dem Dach der Innogy SE. Ihre Karriere bei RWE/Innogy belief sich insgesamt auf 18 Jahre.

- ANZEIGE -

Wir erinnern uns: Volkswagen hatte das Geschäftsfeld Laden und Energie zum Jahreswechsel 2020/2021 geschaffen und bei Volkswagen Group Components angesiedelt. Die Intention dabei war und ist, die weltweiten Konzernaktivitäten zu Ladeinfrastruktur und Energiedienstleistungen zu bündeln. Erst kürzlich hat der Konzern eine Zwischenbilanz zu seinem Ladeinfrastruktur-Ausbau veröffentlicht.

Thomas Schmall, Volkswagen Konzernvorstand für Technik und CEO von Volkswagen Group Components, kommentiert die Personalie wie folgt: „Elke Temme hat das Geschäft mit Lade- und Energiedienstleistungen zu einer wichtigen Zukunftssäule des Konzerns gemacht. Wir bedauern ihren Rückzug, unterstützen ihre Entscheidung aber aus tiefster Überzeugung. Mit Giovanni Palazzo haben wir einen weltweit anerkannten Top-Experten gewinnen können, der in den vergangenen Jahren bereits Teil des Führungsteams war und einen großen Beitrag zur Entwicklung des Geschäftsfelds geleistet hat. Er steht für Expertise, Kontinuität und Weitblick und wird unsere Strategie weiter vorantreiben.“

volkswagen-newsroom.com, electrifyamerica.com