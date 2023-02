Energielenker Solutions zeigt dynamisches Lastmanagement

Das in Münster ansässige Unternehmen Energielenker Solutions hat ein dynamisches Lastmanagement für die Steuerung von Ladestationen und Wallboxen entwickelt. Das Lobas (Load Balancing System) unterscheidet sich nach Angaben des Unternehmens von bisher am Markt verfügbaren Systemen.

Die Lösung ist pro Ladepunkt modular erweiterbar, ermöglicht PV-Überschussladen und soll laut der Mitteilung keine laufenden Kosten verursachen. Wie das Unternehmen angibt, sei das System mit Fokus auf die Bereiche Energieerzeugung, Gebäudeplanung, Mobilität und Umwelt sowie auf die digitale Transformation entwickelt worden. Neben der PV-Anlage können auch Batteriespeicher berücksichtigt werden.

Kernpunkt ist die kontinuierliche Messung am Netzanschlusspunkt in Echtzeit, anhand der das System den aktuellen Verbrauch ermittelt und die verfügbare Leistung je nach Bedarf auf einzelne Ladepunkte vorrangig verteilt. Dabei sollen auch andere Stromverbraucher wie angrenzende Produktionsstätten oder Bürogebäude berücksichtigt werden, so Energielenker.

Lobas kann herstellerunabhängig bezogen auf Wallbox und Zähler in nahezu jede bestehende Infrastruktur integriert werden. Laut Marc Oertker, dem zuständigen Vertriebsmanager, soll sich die Installation lohnen, „weil es bei gleichzeitiger Inbetriebnahme mehrerer Ladestationen Netzüberlastungen und kostenintensive Lastspitzen vermeidet und durchgängig für Netzstabilität sorgt“.

Werden die Ladepunkte samt Lobas-Einheit an einem Unternehmensstandort installiert, bietet der Energiedienstleister auch die Abrechnung von Dienst- und Poolfahrzeugen als auch von privaten E-Fahrzeugen der Mitarbeitenden an – und auch die Bereitstellung der Ladepunkte in Roamingnetzen, falls das gewünscht ist. „Mit unserem Support-Baustein Betrieb & Abrechnung können Installateure ihren Kunden ein ganzheitliches Leistungspaket im Bereich E-Mobilität anbieten“, erklärt Patrick Streiter, Teamleitung Betrieb Ladeinfrastruktur & Geschäftsfeldentwicklung E-Mobilität bei Energielenker.

energielenker.de