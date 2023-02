Wallbox-Hersteller Easee droht Verkaufsverbot

Der Test eines schwedischen Prüfinstituts hat offenbar zahlreiche Sicherheitsmängel an den Wallboxen des norwegischen Herstellers Easee offenbart. Eines der zentralen Probleme: Entgegen der Deklaration wurde offenbar kein FI-Schalter verbaut – was die Brandgefahr erhöht. Zudem sollen einige EU-Deklarationen nicht erfüllt werden, was auch Auswirkungen in anderen Ländern haben dürfte.

Die Elsälerhetverket, eine schwedische Behörde für elektrische Sicherheit, hatte sechs unterschiedliche Wallboxen getestet – und dabei bei der Easee Home einige Mängel entdeckt. Da die Produkte „Charge“ und „Ready“ die gleiche Technik nutzen, sind auch sie betroffen. Dabei gibt es mehrere Vorwürfe, die sich auf die Sicherheit des Produkts auswirken. Das zehnseitige Schreiben der Elsälerhetverket an Easee mit Bitte um Stellungnahme zu den Testergebnissen liegt electrive.net vor.

Der zentrale Vorwurf: „In der Bedienungsanleitung steht, dass das Produkt über einen eingebauten FI-Schutzschalter verfügt. Das Produkt ist nicht mit einem FI-Schutzschalter (30mA AC/6mA DC) ausgestattet, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben“, so die Schweden. Und weiter: „In der Anleitung wird nicht erwähnt, dass dem Produkt ein Fehlerstromschutzschalter vorgeschaltet werden muss, wenn es an das Festnetz angeschlossen werden soll.“

Der angeblich integrierte FI-Schalter ist einer der Punkte, bei dem sich die Easee Home von anderen Wallboxen im gleichen Preisumfeld abheben soll. Einige Konkurrenzmodelle haben ebenfalls einen FI-Schalter verbaut, andere nicht – dann muss dieser Fehlerstromschutzschalter vom Elektriker bei der Installation gesondert verbaut werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Verlassen sich der Kunde und der Elektriker auf die Information, dass ein FI-Schalter integriert ist, kann im Falle eines Fehlers oder Kurzschlusses der Strom nicht automatisch getrennt werden. „Bei Erd- oder Gleichstromfehlern besteht Verletzungs- und Brandgefahr“, so die schwedischen Prüfer. „Die vorgelegten Prüfberichte zeigen, dass das Produkt die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt.“

Nicht nur die Technik ist wohl fehlerhaft

Ebenfalls pikant: Die untersuchten Easee-Produkte weisen laut dem Schreiben „zusätzliche Mängel auf, die über die bei den vorangegangenen Prüfungen und Untersuchungen durch die Behörde für elektrische Sicherheit festgestellten Mängel hinausgehen. Zusätzlich zum fehlenden Nachweis der Funktion des Fehlerstromschutzschalters und des Gleichstromschutzes versagt das Produkt bei der Überspannungsprüfung LLLN->CP, was einen schweren Mangel darstellt.“ Da bereits früher festgestellte Mängel nicht behoben wurden, sei die Behörde der Ansicht, „dass Sie keine ordnungsgemäße Konformitätsbewertung durchgeführt haben“. Sprich: Sollte das zutreffen, gäbe es keinen Nachweis, dass das Produkt die festgelegten Anforderungen erfüllt.

Das betrifft aber nicht nur technische Aspekte wie etwa den fehlenden FI-Schalter oder das Versagen bei der Überspannungsprüfung, sondern auch Vorgaben bei der Deklaration. Hier bemängelt die Elsälerhetverket, dass etwa eine Kennzeichnung des Herstellungsdatums fehlt, einige Kennzeichnungen hinter einer Abdeckung angebracht sind, „so dass sie nicht lesbar sind, wenn das Produkt in Gebrauch ist“, aber auch eine „lückenhafte Gebrauchsanweisung“.

So sei die EU-Deklaration des Produkts „mangelhaft“: Easee listet dort offenbar mehrere EU-Richtlinien auf, etwa die RED für Anforderungen an die elektrische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit, aber auch die Niederspannungsrichtlinie LVD und die EMCD. „Entweder fällt das Produkt unter die RED oder unter die LVD/EMCD, niemals unter alle Richtlinien gleichzeitig“, so die Elsälerhetverket. Das hat auch Auswirkungen auf die Gebrauchsanweisung: „Einem Produkt, das unter die RED fällt, muss in der Gebrauchsanweisung eine EU-Erklärung oder eine vereinfachte EU-Erklärung beigefügt sein.“ Was bei Easee wohl nicht der Fall ist.

Mängel von 2021 nicht behoben

„In Ihrer EU-Konformitätserklärung erklären Sie, dass das Produkt mit den folgenden Normen übereinstimmt: EN 61851-1 (2019), EN 61439-7 (2020), EN 61008-1 (2012), IEC 62955 (2018). Aus den eingereichten Unterlagen geht im Gegenteil hervor, dass das Produkt nicht den Anforderungen dieser Normen entspricht. Wenn die EU-Konformitätserklärung besagt, dass ein Produkt mit einer bestimmten harmonisierten Norm übereinstimmt, muss das Produkt alle Anforderungen dieser Norm erfüllen und nicht nur ausgewählte Teile“, stellt die Elsälerhetverket fest.

Ein weiteres Problem für das Unternehmen: Die Mängel waren zum Teil schon bekannt. „Die in unserem Prüfbericht aufgezeigten Kennzeichnungsmängel wurden auch in Ihren Prüfberichten vom Juni 2021 nachgewiesen“, schreibt die Behörde unter dem Punkt zu den Deklarations-Mängeln.

- ANZEIGE -

Sollte Easee die Vorwürfe nicht entkräften können, drohen harte Konsequenzen – bis hin zu einem Verkaufsverbot. „Die schwedische Behörde für elektrische Sicherheit kommt zu dem Schluss, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen für das Inverkehrbringen nicht erfüllt“, heißt es in dem Schreiben. „Da das Produkt schwerwiegende Fehler und Mängel aufweist, erwägt Elsäkerhetsverket, ein Verkaufsverbot zu verhängen und Sie aufzufordern, es von Händlern und Endverbrauchern zurückzunehmen. Eine solche Entscheidung würde bedeuten, dass das Produkt nicht verkauft werden kann und dass Sie Ihre Einzelhändler benachrichtigen müssen, damit diese die noch auf Lager befindlichen Produkte zurückgeben. Sie müssen auch versuchen, die Kunden zu erreichen, die das Produkt bei Ihnen oder Ihren Händlern gekauft haben.“

Easee hat bis zum 13. Februar Zeit, auf das Schreiben zu reagieren. Auf seiner Homepage hat das Unternehmen nur eine kurze Stellungnahme veröffentlicht. „Wir haben Fragen von der schwedischen Behörde für elektrische Sicherheit erhalten, der Behörde, die alle Hersteller von in Schweden verkauften Elektroprodukten überwacht. Wir sind mit ihnen im Dialog und beantworten ihre Fragen. Dies hat keine Auswirkungen auf unsere Aktivitäten in Schweden.“

Sollten sich aufgrund der Erkenntnisse aus Schweden auch deutsche Behörden zu einer solchen Prüfung entscheiden, könnte auch hierzulande ein Verkaufsverbot drohen. Zumindest in Norwegen wird der Fall genau beobachtet: „Wenn die schwedischen Aufsichtsbehörden eine Entscheidung treffen, die Easee betrifft, könnte dies schwerwiegende Folgen für das Unternehmen haben, auch in Norwegen“, wird ein Vertreter der zuständigen Nationalen Kommunikationsbehörde in einem norwegischen Medienbericht zitiert. „Es gelten die gemeinsamen europäischen Regeln. Wenn das Produkt diese Regeln nicht erfüllt und schwerwiegende Verstöße vorliegen und ein Verkaufsverbot in Kraft tritt, müssen wir auf norwegischer Seite nachgehen.“

Aber: Noch liegt nicht einmal das finale Ergebnis aus Schweden vor. Die Behörde will erst die Antwort von Easee abwarten, bevor sie sich weiter dazu äußert. „Die schwedische Behörde für elektrische Sicherheit kann sich zu einem laufenden Fall nicht äußern, bevor wir unsere Risikobewertung abgeschlossen haben“, heißt es dort. „Wenn alle Entscheidungen im Projekt getroffen sind, wird ein Abschlussbericht veröffentlicht. Der Abschlussbericht wird voraussichtlich in wenigen Wochen fertig sein.“

Quelle: Info per E-Mail, dn.no (auf Norwegisch), easee.com, elsakerhetsverket.se (beide auf Schwedisch)