ElectricBrands lässt XBUS und Evetta in den Niederlanden bauen

Der Fahrzeugbauer ElectricBrands aus Itzehoe wird seine Elektroleichtfahrzeuge – den XBUS und die Evetta – künftig beim niederländischen Automobilhersteller VDL Nedcar an dessen Produktionsstandort in Born fertigen lassen. Damit sei der Start in die Serienproduktion gesichert. Zudem profitiere man auch bei der Weiterentwicklung der Flotte von der Erfahrung des 4.000 Mitarbeiter starken Teams der Niederländer.

„Der Standort mit guter logistischer Anbindung in zentraler Lage zwischen Deutschland und den Benelux-Ländern hat mit dazu beigetragen, dass wir uns für VDL Nedcar als Produktionspartner entschieden haben“, erklärt ElectricBrands-Geschäftsführer Ralf Haller.

Ursprünglich sollte die Produktion des XBUS im Sommer 2022 beginnen – bei ElectricBrands in Itzehoe. Im September vergangenen Jahres hatte ElectricBrands dann mitgeteilt, das Elektro-Leichtfahrzeug nicht selbst produzieren zu wollen – die kommunizierten Auslieferungstermine sollten allerdings bestehen bleiben. Nun übernimmt VDL Nedcar.

Dass es mit einem angepeilten Produktionsbeginn nicht mehr klappen wird, steht im Februar 2023 schon fest. Es wird aber selbst jetzt noch etwa ein Jahr dauern, bis die ersten Fahrzeuge gebaut werden: Die Produktion der Evetta mit der so genannten Nullserie und die erste Auslieferung an die Händler ist für Anfang 2024 geplant, kurz danach sollen die ersten Endkunden das Fahrzeug in Empfang nehmen können. Der XBUS wird dann ein Jahr später folgen.

Bei VDL Nedcar ist man voll des Lobes über die Fahrzeuge, die künftig in Born gebaut werden sollen. Das Familienunternehmen mit eigener Forschungs- und Entwicklungsabteilung attestiert der Klasse der leichten Elektrofahrzeuge L7e, zu denen der XBUS und die Evetta gehören, ein großes Potenzial für die Mobilität der Zukunft.

Beim XBUS sollen Kunden künftig aus insgesamt neun Varianten wählen können, darunter Pick-up, Transporter, Bus und Camper. In der Basis-Ausstattung soll die fest verbaute 15-kWh-Batterie eine Reichweite von etwa 200 Kilometern ermöglichen. Durch weitere tauschbare Lithium-Batterie-Packs sollen sich die Speicherkapazität auf 45 kWh und die Reichweite auf 600 Kilometer steigern lassen.

