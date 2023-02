eMobility update: CO2-Vorschlag der EU-Kommission / Laden in Bayern wird teuer / Ford baut Stellen ab

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung: Laden in Bayern wird teurer ++ Living Hotels mit Ladesäulen von Wirelane ++ Neuer CO2-Vorschlag der EU-Kommission ++ Ford baut Stellen in Deutschland ab ++ Das Dixi-Klo fährt elektrisch ++

#1 – Laden in Bayern wird teurer

Der Nürnberger Energieversorger N-Ergie will noch in diesem Jahr einhundert neue AC- und 20 neue DC-Ladestationen aufbauen. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte: Der Ladesäulenbetreiber hat Anfang Februar die Preise deutlich erhöht. Ohne monatlichen Grundpreis kostet die Kilowattstunde an den langsamen AC-Ladesäulen ab sofort 62 Cent.

#2 – Living Hotels mit Ladesäulen von Wirelane

Der Ladeinfrastruktur-Anbieter Wirelane wird die Living Hotels in Deutschland und Österreich mit Ladesäulen ausstatten. An insgesamt 18 Standorten der Apartment-Hotelkette soll die Serie „Light and Charge“ verbaut werden – darunter auch in Berlin, Frankfurt und München.

#3 – Neuer CO2-Vorschlag der EU-Kommission

Die EU-Kommission hat ihre Vorschläge zu neuen CO2-Standards für Lkw und Busse vorgelegt. Hersteller schwerer Nutzfahrzeuge sollen ihre Flottenemissionen dem Dokument zufolge bis 2040 um 90 Prozent senken. Bis 2023 sollen Hersteller von Stadtbussen ihre Emissionen komplett schrumpfen.

#4 – Ford baut Stellen in Deutschland ab

Ford will in den kommenden drei Jahren rund 4.000 Stellen in Europa streichen. In Großbritannien baut Ford 1.300 Stellen ab und in Deutschland sollen 2.300 Arbeitsplätze entfallen, 1.700 davon in der Entwicklung, die restlichen in der Verwaltung. Somit ist insbesondere der europäische Entwicklungsstandort Köln von der Entscheidung betroffen.

#5 – Das Dixi-Klo fährt elektrisch

Dixi-Klos und andere mobile Sanitäranlagen könnten zukünftig per E-Transporter zur Baustelle oder dem Festival geliefert werden. Die Toi Toi und Dixi Gruppe testet derzeit den elektrischen Lieferwagen Heero. Der stammt aus dem Hause des bayrischen Umrüsters E-Works Mobility.

