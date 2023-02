Nürnberg: N-Ergie baut Ladenetz aus und erhöht Preise

Der Nürnberger Energieversorger N-Ergie hat einen weiteren Ausbau seiner Ladeinfrastruktur angekündigt, erhöht aber die Ladetarife. Im laufenden Jahr soll das Angebot um 100 AC- und 20 DC-Ladestationen ergänzt werden.

Wie N-Ergie mitteilt, soll die Anzahl der Ladestationen in diesem Jahr im gesamten Betriebsgebiet von aktuell rund 450 somit um 120 auf insgesamt rund 570 Ladesäulen steigen. Dabei ist wohlgemerkt von Ladesäulen und nicht Ladepunkten die Rede, die Anzahl der Ladepunkte ist höher. Im Stadtgebiet Nürnbergs stehen aktuell über 150 Ladesäulen der N-Ergie zur Verfügung, 70 weitere sollen 2023 hinzukommen – hier schlüsselt der Energieversorger aber nicht weiter zwischen AC und DC auf.

In der Mitteilung nennt N-Ergie auch einige Daten zum Jahr 2022: Der Absatz aller Ladesäulen belief sich auf 5,5 Millionen Kilowattstunden, was etwa eine Verdopplung zum Jahr 2021 entspricht. Die Station an der Lorenzkirche war mit knapp 3.000 Ladevorgängen im vergangenen Jahr am beliebtesten. Im Fuhrpark der N-Ergie sind mittlerweile rund 160 reine Elektrofahrzeuge im Einsatz, die im vergangenen Jahr über 1,1 Millionen elektrisch gefahrene Kilometer zurückgelegt haben.

Ob es 2023 zu einer weiteren Verdopplung kommt, ist aber noch offen – denn zum 1. Februar hat der Betreiber die Ladetarife deutlich erhöht. Begründet wurde der Schritt von N-Ergie mit gestiegenen Beschaffungskosten.

Zwei Beispiele für die deutliche Preissteigerung: Der Energieversorger ermöglicht weiterhin das Nutzen seiner Ladestationen ohne monatlichen Grundpreis, hat aber den regulären AC-Tarif von 42 Cent auf 62 Cent pro Kilowattstunde erhöht. Strom-Kund*innen der N-Ergie müssen nun 54 Cent pro kWh (statt bisher 36 Cent) berappen.

Der besseren Übersichtlichkeit halber hier die neuen Tarife in einer Tabelle:

AC-Laden DC-Laden Innerhalb des LadeVerbundPlus N-Ergie Stromkunden 0,54 €/kWh 0,65 €/kWh Registrierte App-Nutzer 0,62 €/kWh 0,75 €/kWh Ad-hoc-Laden 0,70 €/kWh 0,85 €/kWh Außerhalb des LadeVerbundPlus N-Ergie Stromkunden 0,62 €/kWh 0,78 €/kWh Blockiergebühr 0,05 €/min 0,10 €/min

Ein Hinweis noch zur Blockiergebühr: Diese kann im LadeVerbundPlus an ausgewählten AC-Stationen zwischen 8 und 20 Uhr entfallen. Nach 20 Uhr – also für das Über-Nacht-Laden, gibt es jedoch keine Ausnahme und nach 240 Minuten am AC-Lader werden fünf Cent pro Minute berechnet, unabhängig vom Ladestand. An den DC-Ladern werden nach 45 Minuten zehn Cent pro Minute fällig.

n-ergie.de (Ausbau), n-ergie.de (neue Tarife)