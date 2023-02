Finn bietet Nio ET7 im Abo an

Der Auto-Abo-Anbieter Finn hat sein Elektroauto-Portfolio um den Nio ET7 erweitert. Die rein elektrische Oberklasse-Limousine ist bei Finn ab einer monatlichen Abo-Rate von 1.249 Euro mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten verfügbar.

Das Angebot ist zunächst auf 85 Exemplare limitiert, wie Finn mitteilt. Die Fahrzeuge werden den Kunden kostenlos an ihre Wunschadresse geliefert – die ersten ET7 sollen Anfang März an Kunden übergeben werden. Sie sind in fünf Lackfarben verfügbar und sowohl mit der 75 kWh großen Batterie für 445 WLTP-Kilometer und der 100-kWh-Batterie für eine WLTP-Reichweite von 580 Kilometern – letztgenanntes Modell kostet jedoch 1.399 Euro im Abo bei Finn. Die Finn-Nios können auch die Battery-Swap-Stationen von Nio nutzen.

Dass Finn den ET7 im Abo anbietet, mutet etwas skurril an – denn Nio wollte bekanntlich in Europa seine Fahrzeuge nur per Abo namens „Nio Subscription“ vertreiben und hat erst später auf ausdrücklichen Wunsch eine Kaufoption für seine Fahrzeuge angeboten. Derzeit sind auf der Nio-Website in Deutschland zahlreiche ET7 zum Abo verfügbar. Das 75-kWh-Modell ist dabei ab 1.170 Euro pro Monat erhältlich, mit der 100-kWh-Batterie liegt die Monatsrate bei mindestens 1.290 Euro. Und während bei Finn das Nio-Abo fix über zwölf Monate läuft, bietet Nio Subscription auch kürzere oder längere Laufzeiten bis zu 60 Monaten.

„Wir haben beim Vertrieb unserer Fahrzeuge den Ansporn, unterschiedliche Kundengruppen anzusprechen und durch höchste Service Standards zu begeistern. Finn ist dabei der perfekte Partner für uns“, sagt Ralph Kranz, General Manager von Nio. Jürgen Lobach, Chief Fleet Officer von Finn, ergänzt: „Wir sehen im Bereich Elektroautos einen sehr starken Zulauf und sind stolz darauf, unseren Kunden mit dem Nio ET7 eine weitere erstklassige Elektro-Limousine zu bieten. Hier stimmen Design, Technik und Leistung.“

Finn gibt an, dass derzeit rund 30 Prozent der eigenen Abo-Flotte aus Elektroautos bestehen. Darunter sind Modelle wie der Audi e-tron (künftig Q8 e-tron), Fiat 500e, Opel Mokka e, Polestar 2 oder Tesla Model 3.

Quelle: Info per E-Mail, finn.com, nio.com (Nio Subscription)