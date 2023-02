Hamburg lässt ab 2025 nur noch E-Taxis zu

In Hamburg sollen ab dem 1. Januar 2025 keine neuen Verbrenner-Taxis mehr auf die Straße kommen. Das kündigte der Hamburger Verkehrssenator Anjes Tjarks an. Hamburg ist somit das erste Bundesland, das in zwei Jahren nur noch Taxis mit alternativen Antrieben zulassen wird.

Tjarks hofft, dass andere Städte dem Beispiel der Hansestadt folgen werden. „Wir hoffen, dass von dieser Entscheidung in Hamburg eine Signalwirkung ausgeht – für Deutschland und ganz Europa“, sagt Tjarks.

Hamburg hatte 2021 mit dem Projekt „Zukunftstaxi“ mit der Förderung des Umstiegs auf E-Taxis begonnen. Mehr als 350 Batterie-elektrische und mit Wasserstoff betriebene (insgesamt 25 Stück) Taxis sind bereits in Hamburg unterwegs. Das entspricht einem Anteil von zwölf Prozent. Schon jetzt würden so jährlich rund 2.000 Tonnen CO2 eingespart. „Elektrifizieren wir die gesamte Flotte in Hamburg, sind es 25.000 Tonnen im Jahr“, so Tjarks.

Die Nachfrage bei Elektro-Taxis sei groß. Kein Wunder, so Tjarks, denn „die E-Taxen haben sich im Betrieb als zuverlässig, komfortabel und günstiger gegenüber den Verbrenner-Taxen gezeigt“.

hamburg.de