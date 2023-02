Dance schließt Millionen-Finanzierung ab

Der Elektrozweirad-Abodienst Dance hat zusätzliches Eigen- und Fremdkapital in Höhe von 12 Millionen Euro eingesammelt. Dance nutzt das neue Investment, um sein Geschäft in bestehenden Märkten zu stärken.

Wie Dance mitteilt, wurde die Kapitalerhöhung von den bestehenden Investoren HV Capital, Eurazeo und BlueYard angeführt. Zudem haben sich mehrere neue Investoren an dem Unternehmen beteiligt. Darunter sind laut der Mitteilung Winthrop Square Capital, David Eriksson (Mitgründer teenage engineering), Katharina Kurz (Gründerin BRLO), Ryan Johnson (Gründer & CEO Culdesac), Kristian Rädle & Frank Wiedemann (Âme), und Julian Teicke (Gründer & CEO Wefox).

Das Unternehmen ist mit seinem Abo-Service für E-Bikes und E-Mopeds im Sommer 2021 gestartet und seit dem Frühjahr 2022 in Paris, Berlin, Hamburg, München und Wien verfügbar. Neue Städte sollen also vorerst wohl nicht hinzu kommen. Wie genau das Geschäft in den bestehenden Märkten gestärkt werden soll, gibt das Unternehmen aber noch nicht an. Dance bietet Elektrofahrräder und -mopeds im Monats- oder Jahresabo an und fokussiert sich dabei auf hochwertige Fahrzeuge. Im Abo enthalten ist zudem ein Rundum-Service, einschließlich Reparaturen und Diebstahlversicherung.

Im Vorfeld des Launches konnte Dance im Jahr 2020 bereits 15 Millionen Euro einsammeln, um die ersten Fahrzeuge in Berlin auf die Straße zu bringen. Im Herbst 2021 nach dem erfolgten Launch gab es eine weitere Finanzierungsrunde über 16,5 Millionen Euro, um die Expansion in die vier weiteren Städte zu finanzieren.

„Wir sind stolz darauf, dass wir in 2022 trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds große Fortschritte machen konnten. Wir sind letztes Jahr mit ein paar hundert Mitgliedern in Berlin gestartet und konnten schnell auf mehrere tausend Mitglieder in Paris, Berlin, Hamburg, München und Wien wachsen“, sagt Dance-Gründer und CEO Eric Quidenus-Wahlforss. „Das bestätigt die Nachfrage nach unseren nachhaltigen Mobilitätslösungen und die Vorteile von Abonnements gegenüber dem Kauf oder der gemeinsamen Nutzung eines Fahrzeugs.“

dance.co