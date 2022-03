Dance startet in weiteren StÃ¤dten

Das Startup Dance rollt seinen Premium-Aboservice für E-Bikes nach Berlin nun auch auf Hamburg, München, Wien und Paris aus. Neben der Expansion in neue Märkte erweitert Dance seine Produktpalette um ein weiteres E-Bike-Modell.

Im August 2021 ist Dance in Berlin nach einer mehrmonatigen Pilotphase in den Live-Betrieb gestartet. Die Idee hinter dem Dienst ist recht einfach: Ein E-Bike online abonnieren und innerhalb eines Tages direkt an die Haustür geliefert bekommen, ohne es kaufen und instand halten zu müssen. Das monatliche Abo bietet Mitgliedern den Besitz eines E-Bikes auf Zeit und ist jederzeit kündbar.

Jetzt wird aufgrund der hohen Nachfrage in Berlin das Servicegebiet erweitert und der Dienst auch in Hamburg, München, Wien und Paris angeboten. E-Bikes sind im Jahresabo ab 59 Euro pro Monat erhältlich, bei flexibler Kündigungsfrist ohne feste Laufzeit sind es 79 Euro. In den vier neuen Städten gibt es ein zeitlich begrenztes „Willkommensangebot“, das pro Monat jeweils zehn Euro günstiger ist.

Neben dem aus Berlin bekannten E-Bike-Modell ist in allen Städten nun auch ein E-Bike mit niedrigem Einstieg verfügbar, welches das Unternehmen „Dance One Step“ nennt . Die Preise sind gleich, beide Modelle seinen auch mit einem Kindersitz kompatibel, so Dance.

In den deutschen Städte, also Berlin, Hamburg und München, können Dance-Mitglieder sich zudem für das Abo eines E-Mopeds von Niu entscheiden. Dieses kostet dann regulär 89 Euro pro Monat im Jahresabo oder 119 Euro mit flexibler Laufzeit. Das „Willkommensangebot“ kostet für die Niu-Roller 79 bzw. 99 Euro.

Zudem startet das Startup den Dienst „Dance for Business“, über das Unternehmen ihren Mitarbeitenden ein E-Bike-Abo als Benefit anbieten können.

globenewswire.com