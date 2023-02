Toyota erwägt wohl E-Auto-Produktion in den USA

Toyota will laut einem japanischen Medienbericht im Sommer 2025 mit der Produktion von Elektroautos in den USA beginnen. Im bestehenden Toyota-Werk im US-Bundesstaat Kentucky sollen dann pro Monat über 10.000 mittelgroße bis große Elektro-SUV vom Band laufen.

Das berichtet zumindest die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei. Konkrete Modelle oder Plattformen wurden aber noch nicht genannt. Die US-Produktion von bis zu 120.000 Batterie-elektrischen Autos pro Jahr soll nach den Nikkei-Informationen Teil des Plans sein, bis 2026 die weltweite Produktion auf eine Million Elektrofahrzeuge zu steigern.

Ein Toyota-Sprecher gab an, dass die „gemeldeten Details“ nicht etwas seien, was das Unternehmen angekündigt habe – hart dementiert hat er den Nikkei-Bericht aber auch nicht. Der Sprecher fügte noch hinzu, dass es noch keine Entscheidung darüber gebe, wann Toyota in den USA mit der Produktion von Elektroautos beginnen werde.

Strategisch weitreichende Entscheidungen sind bei Toyota zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht zu erwarten. Der japanische Autobauer will wie berichtet gerüchteweise seinen Zulieferern bald einen neuen Drei-Jahres-Plan im Rahmen seiner Elektro-Strategie vorstellen. Am 1. April 2023 wird Koji Sato von Akio Toyoda den Chefposten bei Toyota übernehmen.

nikkei.com (Paywall), reuters.com