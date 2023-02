Continental kündigt verbesserten Sensor für E-Motoren an

Continental erweitert sein Sensorportfolio für den Markt der Elektromobilität um den neuen induktiven Hochgeschwindigkeits-E-Motor-Rotationspositionssensor (eRPS). Dieser erfasst die genaue Position des Rotors in einem elektrischen Synchronmotor.

Bestehende Lösungen für die Rotationsmessung basieren laut dem Zulieferer häufig auf dem Resolverprinzip (einem rotierenden elektrischen Transformator). Das sei ein kompliziertes System, welches für jede Ausführung von Synchronmotoren speziell angepasst werden muss.

Der eRPS ist hingegen ein standardisiertes Bauteil, welches unabhängig von der Anzahl der Polpaare für jeden Motor geeignet ist. Dieser neue Sensor lässt sich laut Continental leicht von einem Motor auf einen anderen übertragen. Im Vergleich zu bestehenden Resolversensoren sei der eRPS kompakter, um 40 Prozent leichter und wesentlich robuster. Die Sensorbauweise basiert auf dem Wirbelstromprinzip und ist daraufhin optimiert, die Robustheit gegenüber mechanischen Toleranzen zu erhöhen.

Das trägt laut dem Automobilzulieferer zu einer Steigerung der Effizienz bei und ermögliche einen reibungsloseren Betrieb. Anders als beim Gewicht wird bei der Effizienz die Verbesserung aber nicht genau beziffert.

Bei Synchronmotoren dreht sich der Rotor mit der gleichen Geschwindigkeit wie das Drehfeld im Stator – wie der Name andeutet, eben synchron. Um einen maximalen Wirkungsgrad des Motors zu erreichen, muss die Motorsteuerung die genaue Position des Rotors kennen – was laut Continental diese Sensorausführung „zu einem wesentlichen Bestandteil von Synchronmotoranwendungen“ mache. Die elektrischen Winkelpositionsdaten werden somit für eine effiziente Drehmomentsteuerung der E-Maschine und zum Erreichen einer möglichst langen Lebensdauer des Motors benötigt.

Der im Vergleich zum Resolver deutlich flachere eRPS unterstütze „kompakte Motordesigns mit geringer Baulänge“. Continental will den eRPS in mehreren Konfigurationen anbieten, damit er an unterschiedlichen Stellen platziert werden kann. Laut dem Unternehmen kann der Sensor etwa durch die Rotorwelle hindurch oder am Ende der Welle montiert werden, in diesem Fall sogar mit Dichtungsfunktion. Dabei soll der Sensor auch für hohe Motordrehzahlen bis rund 24.000 U/min geeignet sein.

- ANZEIGE -

„Die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen führt zu mehr Synchronmotoren. Das reicht von großen und leistungsstarken Motoren wie Traktionsmotoren bis hin zu kleineren wie elektrischen Pumpen. Unsere standardisierte eRPS-Technologie bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Elektrofahrzeugen“, sagt Laurent Fabre, Leiter des Segments Passive Safety and Sensorics bei Continental. „Messgenauigkeit, kompakte Abmessungen und das All-in-One-Sensorkonzept, das mehrere Funktionen kombiniert, tragen zu einem hohen Integrationsgrad im Auto bei.“

Der Produktionsstart ist für Ende 2025 geplant. Continental ist heute nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter von Motorpositionssensoren. Mit der Einführung des eRPS sei man laut Fabre „gut aufgestellt, um auch bei den Positionssensoren für Elektromotoren einer der führenden Anbieter zu werden“.

continental.com