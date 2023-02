Sydney ebnet Weg für Ladeinfrastruktur-Offensive

Die australische Metropole Sydney hat eine neue Elektrifizierungsstrategie verabschiedet. Diese sieht unter anderem die Verdopplung der Anzahl an Ladestationen auf städtischen Parkplätzen und ein umfassendes Projekt zur Nachrüstung bestehender Mehrfamilienhäuser mit Ladegeräten vor.

Die Stadt Sydney will zudem öffentliche Schnelllader in Parkhäusern und Tankstellen fördern, mit dem australischen Energiekonzern Ausgrid Straßen-Ladegeräte an Strommasten in Wohnquartieren austesten, Ladeinfrastruktur-Vorschriften für Neubauten aktualisieren und die Umstellung ihrer eigenen Flotten auf E-Fahrzeuge beschleunigen. Aktuell umfasst der Fuhrpark der Stadt Sydney nur 19 rein elektrische Autos und einen auf Elektroantrieb umgerüsteten Diesel-Lkw sowie 73 Autos und Lkw mit Hybridantrieb.

Derzeit werden in der 5-Millionen-Einwohner-Stadt an der Ostküste Australiens rund 20 Prozent der Emissionen durch den Verkehr verursacht. Das geht aus einem Statement von Oberbürgermeister Clover Moore hervor. Als konkrete Maßnahmen kündigt er 18 neue Ladestationen in der Goulburn Street und am Kings Cross an, weitere zwei 22-kW-Ladegeräte sollen auf dem Parkplatz in der Cope Street in Redfern und dem Parkplatz in der Wilson Street in Newtown installiert werden. Diese Ladestationen ergänzen die zurzeit gut 100 öffentlich zugänglichen Ladepunkte in der Stadt.

Zusammen mit Ausgrid will die Stadt zudem „ein unauffälliges Straßenladegerät für Elektrofahrzeuge an einem bestehenden Strommast“ erproben. Dazu merkt Oberbürgermeister Moore an: „Im städtischen Kontext, wo mehr als 75 Prozent der Menschen in Wohnungen leben, bietet das Laden in Wohnanlagen eine echte Chance, den Ladebedarf deutlich zu senken, aber es ist kompliziert.“

Als weitere Maßnahme bekennt sich die Stadt zu ihrem Einsatz, „die Landes- und Bundesregierung dabei zu unterstützen, eine schnellere Verbreitung von Elektrofahrzeugen im privaten und gewerblichen Sektor zu fördern – und zwar durch bundesweite Normen für die Kraftstoffeffizienz, die beschleunigte Einführung von emissionsfreien Bussen sowie durch Preismechanismen, die Elektrofahrzeuge gegenüber Verbrennungsmotoren bevorzugen (…)“. Bereits 2019 hatte die Regierung des australischen Bundesstaates New South Wales beschlossen, in den kommenden Jahren die rund 8.000 Fahrzeuge starke Busflotte Sydneys zu elektrifizieren.

news.cityofsydney.nsw.gov.au