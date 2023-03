Tesla bestellt Kathodenmaterial im Milliarden-Wert bei L&F

Der südkoreanische Batteriematerial-Hersteller L&F hat einen umgerechnet 2,9 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag von Tesla erhalten. L&F Co. wird demnach in den Jahren 2024 und 2025 Kathodenmaterialien mit hohem Nickelgehalt an Tesla liefern.

Die kurze Mitteilung von L&F gibt über den Preis von im Original 3,834 Billionen Won hinaus kaum Details des Deals preis. Vertragspartner sind „Tesla, Inc & seine verbundenen Unternehmen“, die Vertragslaufzeit ist klar mit dem 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2025 definiert. Allerdings gibt L&F an, dass sich der Gesamtbetrag noch „in Abhängigkeit von Wechselkursschwankungen oder Schwankungen der Rohstoffpreise“ ändern könne.

Laut einem Bericht von Teslarati umfasst der Vertrag etwa 77.000 Tonnen Kathodenmaterial mit hohem Nickelgehalt, genug für die Batterien von rund 783.000 E-Autos. Sollte das zutreffen, würde alleine das Kathodenmaterial je Fahrzeug im Schnitt 3.700 Dollar kosten.

Wo genau Tesla das bestellte Kathodenmaterial verwenden will, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich handelt es sich um die Lieferkette für die hauseigene Produktion von 4680-Rundzellen in den USA. Möglich wäre jedoch auch ein Einsatz in der 2170-Produktion – die Betonung auf „Batterien mit hohem Nickelgehalt“ deutet aber eher auf die 4680-Zellen hin.

