Renault gibt Umweltbonus-Garantie für Megane und Kangoo

Renault garantiert in Deutschland für seine rein elektrischen Modelle Megane E-Tech Electric und Kangoo Rapid E-Tech Electric die Auszahlung der vollen Innovationsprämie in Höhe von 7.200 Euro für Bestellungen im gesamten Monat März. Dabei geht es um frei bestellbare Fahrzeuge, die Garantie ist nicht an bestimmte Modell-Varianten gebunden.

Dies gilt auch dann, wenn sich die Auslieferung ungeplant verspätet und dadurch eine BAFA-Förderung in aktueller Höhe nicht mehr möglich ist, wie es in der Mitteilung von Renault Deutschland heißt.

Mit der Aktion reagiert Renault nach eigenen Angaben auf die stufenweise Anpassung der Förderrichtlinie. Diese sieht für 2024, oder wenn das Budget in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ausgeschöpft ist, eine nochmals reduzierte Prämie vor. In diesem Fall zahlen die ausliefernden Renault-Partner nachträglich den Differenzbetrag zwischen der Innovationsprämie 2023 und dem geplanten Umweltbonus 2024 aus.

Relevant wird die nun ausgesprochene Umweltbonus-Garantie auch für Gewerbekunden, denn hier sind bekanntlich ab dem 1. September 2023 keine Anträge mehr möglich. Und nach wie vor gilt: Für den Umweltbonus-Antrag beim BAFA ist nicht die Bestellung maßgeblich, sondern das Auto muss bereits ausgeliefert und zugelassen sein.

Wichtig: Die Garantie gilt für alle bestellbaren Modellversionen von Megane E-Tech Electric und Kangoo Rapid E-Tech Electric, ist also nicht an bestimmte Antriebsvarianten oder Ausstattungslinien gebunden. Renault scheint sich somit relativ sicher zu sein, bis Ende März bestellte Fahrzeuge spätestens im August ausliefern zu können, was einer Lieferzeit von fünf Monaten entsprechen würde.

Der Megane E-Tech Electric basiert auf der gemeinsam mit Allianz-Partner Nissan entwickelten E-Plattform CMF-EV – die aktuelle Megane-Generation ist somit nur noch Batterie-elektrisch erhältlich. Mit dem 60 kWh großen Akku kommt der Megane auf eine WLTP-Reichweite von bis zu 470 Kilometer. Unsere Eindrücke von dem Kompakt-Modell finden Sie in diesem Fahrbericht. Auch den elektrischen Kangoo hatten wir kürzlich im Test, genauer gesagt die „Open Sesame“-Version mit einer besonderen Lademöglichkeit auf der Beifahrerseite.

Kürzlich hatte bereits die Hyundai-Premiummarke Genesis eine Umweltbonus-Garantie ausgesprochen.

