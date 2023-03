BMW will mit E-Roller jüngere Zielgruppe ansprechen

BMW Motorrad präsentiert mit dem CE 04 Vagabund Moto Concept eine spezielle Version seines rein elektrisch angetriebenen Rollers CE 04. Während der Antrieb gegenüber dem Serienmodell unverändert bleibt, verfügt das CE 04 Vagabund Moto Concept über eine besondere Farbstellung.

Das Concept gibt es in Weiß, Dunkelgrün, Beige und Schwarz. Es verfügt zudem über diverse Elemente, die mit Fokus auf eine junge Zielgruppe realisiert wurden. So findet sich beispielsweise ein freundlicher Smiley an der Vorderradnabe und auch als Glas der Blinkleuchten. Neben einem Topcase als Ergänzung zum serienmäßigen Stauraum erhielt der E-Konzeptroller auch ein Surfboard mit einem ins Fahrzeug integrierten Transportsystem.

bmwgroup.com