Serienproduktion des BMW CE 04 angelaufen

BMW hat im Motorradwerk Berlin mit der Serienproduktion des rein elektrisch angetriebenen Rollers CE 04 und dessen Behördenvariante begonnen. Alle künftigen neuen Modelle von BMW Motorrad im Bereich der urbanen Mobilität werden nach Angaben des Unternehmens 100 Prozent elektrisch sein.

Auf seiner Homepage führt BMW Motorrad unter „Urban Mobility“ derzeit noch die Roller-Modelle C 400 GT und C 400 X mit Verbrennungsmotor – sie werden also gemäß der aktuellen Ankündigung keine direkten Nachfolger erhalten. Da es sich bei den beiden C-400-Roller im Vergleich zu dem CE 04 um konventioneller gestaltete Roller handelt, erscheint es möglich, dass BMW Motorrad in Zukunft einen konventionelleren E-Roller dem futuristischen CE 04 zur Seite stellt.

Im Motorrad-Werk Berlin ist die Produktion eines E-Rollers nicht neu: Seit 2014 wurde dort der Vorgänger C evolution gefertigt. „Wir haben unser Werk frühzeitig auf die E-Fertigung vorbereitet und sind dadurch in der Lage, eine breite Segmentvielfalt von BMW Motorrad aus unserem Berliner Werk heraus zu bedienen,“ so Helmut Schramm, Leiter Produktion BMW Motorrad.

Für die Montage des CE 04 ist laut BMW auf einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern eine hochflexible modulare Montagefläche entstanden. Statt eines klassischen Fließbands wurde auf der Fläche ein Plattenmontageband installiert, welches ellipsenförmig ausgerichtet ist und sich ständig fortbewegt. So will BMW den vorhandenen Raum optimal ausnutzen, die Materialströme effizient halten und ergonomische Arbeitsplätze ermöglichen.

Neben der Endmontage selbst wird auch der Elektromotor in Berlin gefertigt, auch das Speichergehäuse wird in der Hauptstadt hergestellt. Dessen Inhalt kommt aber aus Bayern: Die Speichermodule – die selbe Technologie wie beim BMW iX – wird aus dem Fahrzeugwerk Dingolfing zugeliefert.

BMW Motorrad hatte den 31 kW starken CE 04 im Juli vorgestellt – zumindest die Serienversion. Die Designstudie, von der viele Elemente in der Serie erhalten geblieben sind, wurde vor recht genau einem Jahr im November 2020 enthüllt. Im Oktober hatte BMW Motorrad auf der Messe Milipol in Paris die Polizeiausführung (und deren Serienproduktion) angekündigt.

