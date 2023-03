Hyundai Mobis entwickelt spezielle Niveauregulierung für E-Autos

Der zur Hyundai Motor Group gehörende südkoreanische Automobilzulieferer Hyundai Mobis hat ein neues System namens Electronic Leveling Control (ELC) für E-Fahrzeuge angekündigt, das in Kürze erhältlich sein soll. Dabei handelt es sich um eine elektronische Niveauregulierung.

Derzeit ist eine Niveauregulierung fast ausschließlich bei Fahrzeugen mit Luftfederung möglich – also in der Regel eher hochpreisige Fahrzeuge, bei denen selbst das Luftfahrwerk zum Teil noch ein optionales Extra ist. Mit dem ELC sollen auch günstigere E-Autos mit einem Fahrwerk auf Basis von Stahlfedern die Vorteile einer Niveauregulierung nutzen können. „Das Tolle an der ELC ist, dass Sie die Funktionen genießen können, die Sie von Premium-Luftfedersystemen erwarten“, heißt es wörtlich in der Mitteilung.

Das ELC ermöglicht es laut dem Zulieferer, die Fahrzeughöhe je nach Fahrsituation um bis zu sechs Zentimeter nach oben oder unten zu verstellen. So sollen Beschädigungen der Hochvoltbatterie an der Unterseite des Fahrzeugs etwa an Bordsteinen oder auf unbefestigten Straßen verhindert werden. Bei Autobahnfahrten minimiere das Absenken des Fahrzeugs den Luftwiderstand und erhöhe so die Reichweite. Das System verbessere durch die Absenkung des Schwerpunktes auch das Fahrverhalten.

Das ELC verwendet eine elektrische Hydraulikpumpe, um die Höhe des Fahrzeugs an allen vier Rädern zu steuern. Am Auto angebrachte Sensoren sollen die Änderungen der Fahrzeughöhe in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit und dem zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs erkennen, das Auto regelt die Höhe dann automatisch. Alternativ kann die Höhe bei Bedarf auch manuell eingestellt werden. Hyundai Mobis plant nach eigenen Angaben, in Zukunft eine ELC-Technologie in Verbindung mit der Front-Road-Scanning-Kamera und Navigationsdaten zu entwickeln.

„Das ELC ist eine Technologie, die entwickelt wurde, um nicht nur auf dem EV- und PBV-Markt, sondern auch in Hochleistungsautos anwendbar zu sein“, sagt Park Jung-hun, Vice President, Head of Safety Parts Lab bei Hyundai Mobis. „Wir erwarten, dass ELC im zukünftigen Mobilitätsmarkt eine enorme Aufmerksamkeit erregen wird, da es verschiedene neue Funktionen verwirklichen wird.“

prnewswire.com