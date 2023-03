USA: Mack Trucks präsentiert mittelschweren E-Lkw

Der zur Volvo Group gehörende US-Nutzfahrzeughersteller Mack Trucks hat sein zweites Batterie-elektrisches Modell vorgestellt. Der mittelschwere Mack MD Electric wird wie sein 2020 eingeführtes Diesel-Pendant in den US-Fahrzeugklassen 6 und 7 antreten.

Der MD Electric folgt auf den Schwerlast-Lkw LR Electric – ein vor allem auf die Abfallwirtschaft zugeschnittener Truck, der seit Ende 2021 von Mack Trucks in seinem Werk in Macungie im Bundesstaat Pennsylvania hergestellt wird. Der neue mittelschwere Lkw wird in einer 4×2-Konfigurationen erhältlich sein und soll vor allem durch seine Manövrierfähigkeit in engen städtischen Umgebungen punkten. Zu Auslieferungsbeginn und Preisen nennt der Hersteller noch keine Details.

Dafür sind die technischen Daten schon recht vollzählig: Der MD Electric soll sowohl mit Koffer und Pritsche als auch mit Kipper oder Kühlaufbau versehen werden können. Als Klasse-6-Variante wird das E-Modell ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 25.995 Pfund (knapp 12 Tonnen) auf die Waage bringen, in der Klasse-7-Version von bis zu 33.000 Pfund (knapp 15 Tonnen).

In beiden Fällen leistet der MD Electric bis zu 194 kW und wird mit zwei Batterie-Optionen angeboten: Die Akkus mit NMC-Zellen bieten 150 bzw. 240 kWh Kapazität und sollen Reichweiten von 150 bzw. 230 Meilen (ca. 240 bzw. 370 Kilometer) ermöglichen. MD Electric und alle Zubehörteile an Bord werden von Nickel-Mangan-Kobalt (NMC)-Oxid-Lithium-Ionen-Batterien angetrieben, entweder in einer 150-kWh- oder einer 240-kWh-Konfiguration. Der MD Electric kann über AC- oder DC-Ladegeräte aufgeladen werden.0 Kilometer) ermöglichen. Geladen werden können sie via AC mit bis zu 19,2 kW oder via DC mit bis zu 80 kW. Die maximale Nutzlast gibt Mack mit 19.400 lbs an, umgerechnet 8,8 Tonnen.







Der Mack MD Electric wird bei Roanoke Valley Operations (RVO) in Roanoke Valley im US-Bundesstaat Virginia produziert, wo Mack 2020 auch mit der Produktion der Diesel-Variante begonnen hat. „Mack hat sich mit dem schweren Müllfahrzeug Mack LR Electric als führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung etabliert, und wir freuen uns, dass wir unser Angebot an abgasfreien Fahrzeugen um den MD Electric erweitern können“, kommentiert Martin Weissburg, Global President von Mack Trucks. „Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unseren Bemühungen, die Dekarbonisierung und eine nachhaltigere Zukunft voranzutreiben, und wir planen, weiterhin in Technologien zu investieren, die zur Verbesserung der Umwelt und der Gesellschaft beitragen.“

Details zum Der Mack LR Electric veröffentlichte das Unternehmen erstmals Ende 2021: Demnach wird das Modell mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 66.000 Pfund (30 Tonnen) und einer Zuladung von 11,5 Tonnen von zwei E-Motoren angetrieben, die zusammen 334 kW Dauer- und 400 kW Spitzenleistung liefern. Es verfügt über vier Batteriepacks mit NMC-Zellen, die mit bis zu 150 kW geladen werden können. Angaben zur Batteriekapazität gab es seinerzeit nicht, die Reichweite soll bei bis zu 70 „On-the-Job-Meilen“ liegen, also umgerechnet 112 Kilometer.

