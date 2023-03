Österreich: E-Lkw von Daimler Truck rollen zu Händlern

Das Händlernetz von Mercedes-Benz Trucks übernimmt den Vertrieb vollelektrischer Fahrzeuge des Herstellers in Österreich. Die BEV-Lkw für Kommunal-, Bau-, Verteiler- und Fernverkehr von Daimler Truck können ab sofort bei autorisierten Niederlassungen erworben werden.

Zu haben sind die E-Modelle von Mercedes-Benz Trucks konkret in Filialen der Pappas-Holding GmbH in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, Steiermark, Salzburg und Tirol sowie bei der Kaposi Nutzfahrzeug GmbH in Kärnten und bei der Schneider Automobil GmbH in Vorarlberg. „Um unseren Kunden den besten Service und die beste Betreuung gewährleisten zu können, war der logische Schritt nach einer kurzen Marktevaluierungsphase den Vertrieb in die geschulten Hände unserer zuverlässigen und qualifizierten Vertriebspartner zu legen,“ sagt Jens Tittel, CEO von Mercedes-Benz Trucks Österreich. Die Qualifizierung der Service-Standorte laufe seit dem Vorjahr.

Das Produktportfolio reicht vom Next Generation eCanter (als Nachfolger des 2017 präsentierten Fuso eCanter) für den leichten Verteilerverkehr bis zum eActros 300/400 für den schweren Verteilerverkehr, bald auch als Sattelzugmaschine und ergänzt um den eEconic für den kommunalen Einsatz. „Das Besondere daran: Diese Fahrzeuge sind verfügbar und haben aktuell Lieferzeiten von maximal 2-3 Monaten“, teilt Mercedes-Benz Trucks mit.

Die österreichische ENIN-Förderung für emissionsfreie Nutzfahrzeuge soll nach Angaben des Hersteller nach einigen Verschiebungen im März 2023 starten. „In der Zwischenzeit können Unternehmer auf die Förderaktion des Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung im Rahmen der E-Mobilitätsoffensive zur Förderung der Elektromobilität mit erneuerbarer Energie des BMK zurückgreifen. Im Rahmen dieser Aktion werden schwere Nutzfahrzeuge und Ladeinfrastruktur bis zu 30% gefördert“, heißt es weiter.

Daimler Truck hat bekanntlich die Ambition, bis zum Jahr 2039 in Europa, Japan und Nordamerika nur noch Neufahrzeuge anzubieten, die im Fahrbetrieb („tank-to-wheel“) CO2-neutral sind. Als Etappe sollen 2030 im Fahrbetrieb CO2-neutrale Nutzfahrzeuge bis zu 60 Prozent der Verkäufe von Daimler Truck in Europa ausmachen.

Die Mercedes-Benz Trucks Österreich GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der Daimler Truck AG mit Sitz in Eugendorf. Die GmbH ist Generalimporteur der eingetragenen Daimler-Marken Mercedes-Benz sowie der Marken Unimog und Fuso und koordiniert die Vertriebs- und Serviceaktivitäten in Österreich.

presse.mercedes-benz-trucks.at