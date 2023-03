BYD erhält E-Auto-Großauftrag aus Großbritannien

Octopus Electric Vehicles will in den nächsten drei Jahren 5.000 Elektroautos von BYD für britische Kunden beschaffen. Darauf haben sich beide Unternehmen im Rahmen einer Absichtserklärung verständigt.

Octopus Electric Vehicles, der eMobility-Anbieter des Energieversorgers Octopus Energy, will die BYD-Stromer Arbeitsnehmern in Großbritannien im Rahmen eines Leasingprogramms via Gehaltsumwandlung („Salary Sacrifice Scheme“) zur Verfügung stellen. Dieses Leasing per Gehaltsumwandlung bietet Octopus Electric Vehicles seit April 2021 an, unter anderem mit Fahrzeugen von Tesla, Polestar und Jaguar.

Als erstes Modell aus dem BYD-Rahmenvertrag will Octopus Electric Vehicles den Atto 3 bestellen, der in diesem Monat auf dem UK-Markt gestartet ist. Wie viele Atto 3 Octopus in der ersten Stufe bestellt, ist nicht bekannt.

Dabei handelt es sich bekanntlich um das günstigste Modell aus dem BYD-Trio, mit dem der Hersteller in Europa startet. Der Atto 3 ist ein Kompakt-SUV, das auf der BYD-eigenen Elektroauto-Plattform e-platform 3.0 basiert. Dabei handelt es sich um eine 800-Volt-Plattform. Der Atto 3 ist 4,45 Meter lang und verfügt über einen 150 kW starken E-Motor an der Vorderachse. Die 60,5 kWh große Batterie soll für 420 WLTP-Kilometer reichen, in 29 Minuten soll der Speicher von 30 auf 80 Prozent gefüllt werden können. Bei der Batterie handelt es sich um die BYD-eigenen Blade-Batterien, also eine LFP-Zellchemie.

Laut der Mitteilung von BYD wird das Leasingangebot von Octopus Electric Vehicles „eine der günstigsten Möglichkeiten“ sein, ein BYD-Auto in Großbritannien zu leasen. „Wir freuen uns sehr über diese Kooperation mit Octopus EV. Dies ist ein aufregendes neues Kapitel für BYD, denn wir bringen unsere neuesten Produkte und führenden Technologien zu den Kunden in Großbritannien“, sagt Michael Shu, General Manager und Managing Director, BYD Europe and International Cooperation Division.

Oliver Boots, Chief Commercial Officer von Octopus Electric Vehicles, ergänzt: „Als Octopus Electric Vehicles an den Start ging, gab es nur eine Handvoll Elektrofahrzeuge auf dem Markt – heute sind es mehr als 85 und die Zahl steigt ständig. Die Kunden haben eine erstaunliche Auswahl an Modellen, die alle auf dem neuesten Stand der Technik sind und Spaß beim Fahren machen. Die Partnerschaft mit BYD bei der Markteinführung in Großbritannien ist ein echter Meilenstein.“

In Deutschland hatte BYD bereits einen ungleich größeren Rahmenvertrag geschlossen: Im Oktober 2022 hat BYD dem Autovermieter Sixt den Zugriff auf bis zu 100.000 E-Autos innerhalb von sechs Jahren zugesichert. Die ersten Atto 3 aus dieser Kooperation sind bereits auf den Straßen unterwegs.

