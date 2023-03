Xpeng: Erste Eckpunkte zu neuem Coupé-artigen E-SUV

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng bereitet die Markteinführung seines bereits erwarteten Coupé-artigen Elektro-SUV vor – jedoch offenbar nicht unter dem Namen G7, sondern G6. In der Optik und den Dimensionen weist das Modell Ähnlichkeit mit dem Tesla Model Y auf.

Kurzer Rückblick: Ende Januar ging aus einem publik gewordenen Schreiben des Firmenchefs He Xiaopeng an Mitarbeiter hervor, dass Xpeng in diesem Jahr für China zwei neue und drei überarbeitete Modelle plant. Bei dem Newcomer-Duo handelt es sich um besagtes Coupé-artiges SUV und einen noch namenlosen Elektro-Van. Das SUV wurde seinerzeit noch als G7 bezeichnet. Aus dem Schreiben ging im Januar ferner hervor, dass das Modell im April auf der Auto China präsentiert werden und zwischen 200.000 und 250.000 Yuan kosten dürfte – umgerechnet rund 27.000 bis 34.000 Euro. Technisch bekannt war auf Basis dieses internen Schreibens bislang, dass es sich um ein fünfsitziges SUV im Fastback-Stil und mit 800-Volt-Technik handeln soll, das mit dem neuen Flaggschiff-SUV G9 verwandt ist.

Jetzt gibt es weitere Details: Das Coupé-artige Elektro-SUV dürfte unter dem Namen G6 in drei Varianten auf den Markt kommen – und zwar in zwei einmotorigen Versionen mit 218 kW Leistung (einmal mit LFP- und einmal mit NMC-Batterien) sowie in einer Allradversion mit einem zusätzlichen 140-kW-Motor und NMC-Akkus. Die Zellen sollen von CALB bezogen werden. Das geht aus einem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hervor, dem auch erste Bilder zu entnehmen sind.

Als Maße des G6 werden 4.753 x 1.920 x 1.650 mm und ein Radstand von 2.890 mm genannt. Damit entspricht das Modell fast exakt den Dimensionen des Tesla Model Y, das lediglich 2,5 Zentimeter niedriger ist. Laut CN EV Post soll die Xpeng-Geschäftsführung auch bereits im August 2022 geäußert haben, in der ersten Hälfte 2023 ein Fahrzeug des B-Segments auf den Markt bringen zu wollen, das mit dem Tesla Model Y konkurriert.

Zum genauen Marktstart gibt es noch keine Informationen. Aber die Registrierung beim MIIT erfolgt in der Regel einige Monate vor dem geplanten Verkaufsstart. Die Veröffentlichung des Ministeriums bietet meist erste Bilder und technische Daten noch vor der offiziellen Premiere eines neuen Modells. So auch in diesem Fall.

cnevpost.com