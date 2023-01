Xpeng: Bevorstehende Modell-Launchs in China und Europa

Der Elektroauto-Hersteller Xpeng plant in diesem Jahr in China zwei neue und drei überarbeitete Modelle. In Europa steht die Einführung von zwei weiteren Modellen kurz bevor. Einem begleitenden Teaser-Bild zufolge dürfte es sich um den P7 und den G9 handeln.

Zunächst zu China: Dort plant Xpeng für 2023 zwei neue Modelle, wie aus einem publik gewordenen Schreiben des Firmenchefs He Xiaopeng an Mitarbeiter hervorgeht. Bei diesem Newcomer-Duo handelt es sich zum einen um ein Coupé-artiges SUV namens G7, das im April auf der Auto China präsentiert werden soll. Und zum anderen um einen noch namenlosen Elektro-Van, der im September 2023 in Produktion gehen dürfte. Beide neuen Modelle werden chinesischem Medienberichten zufolge mit der 800-Volt-Technik des Unternehmens ausgestattet werden.

Zum künftigen G7 präzisieren die Portale wie „Auto Gasgoo“ und „CN EV Post“, dass es sich um einen fünfsitzigen SUV im Fastback-Stil handeln soll, der mit dem neuen Flaggschiff-SUV G9 verwandt sei. Somit dürfte er auf der F-Plattform des Unternehmens aufbauen und soll für 200.000 bis 250.000 Yuan in den Handel kommen – umgerechnet rund 27.000 bis 34.000 Euro. Zum noch namenlosen Van gibt es lediglich den Hinweis, dass dieser auf der H-Plattform basieren soll. Insgesamt verfügt Xpeng über drei Plattformen: die bereits fertige E-Plattform sowie besagte F- und H-Plattformen, die im Laufe dieses Jahres serienreif sein sollen.

Neben diesen Neumodellen soll Xpeng dem internen Mitarbeiterschreiben zufolge in diesem Jahr auch Facelifts seiner bestehenden Modelle P5, P7 und G3 planen. „CN EV Post“ berichtet unter Berufung auf eine im November vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie veröffentlichte Modellliste, dass es etwa bei der Flaggschiff-Limousine weniger um optische Veränderungen als beispielsweise um eine neue LiDAR-Option gehe.

Xpeng hatte erst vor zwei Wochen die Preise für fast alle bestehenden Modelle gesenkt. Der Schritt kam kurz nach den massiven Preissenkungen von Tesla (zunächst in China, später auch in Europa und den USA). Die Limousine P7 ist in China seitdem bis zu 36.000 Yuan (4.910 Euro) oder 12,5 Prozent günstiger geworden und nun zu Preisen ab 209.900 Yuan (28.645 Euro) erhältlich. Zudem wurde das Angebot von neun auf noch vier Varianten reduziert, dabei geht es vor allem um Kombinationen von Antriebsvarianten mit diversen Ausstattungen – alleine von der Version mit 480 Kilometern Reichweite gab es bisher sechs Versionen, künftig sind es noch zwei.

Beim etwas aktuelleren P5 wurden alle Varianten um 23.000 Yuan (3.140 Euro) günstiger, womit das Modell nun bei 156.900 Yuan oder 21.410 Euro startet. Das kleine E-SUV G3i startet nun ab 148.900 Yuan (20.320 Euro, 2.730 Euro weniger als bisher). Nur beim neuen Flaggschiff-SUV G9 gab es keine Änderungen.

Für Europa kündigt Xpeng unterdessen die Einführung von zwei weiteren Modellen an und will am 3. Februar nähere Details verraten. Dem Teaser-Bild zufolge dürfte es sich um den P7 und G9 handeln. Dazu passt, dass Xpeng Mitte Januar vier neue Liefer- und Servicezentren für Europa angekündigt hat. Die Standorte sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 eröffnet werden.

Der erste Anlauf in Europa verlief bekanntlich holprig: In Schweden und den Niederlanden hatte Xpeng bereits Anfang 2022 Vertriebspartnerschaften geschlossen. In Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und Schweden wurden kurz darauf im März 2022 die Reservierungen für den P5 geöffnet, diese aber im Juni 2022 mit Verweis auf die globalen Lieferkettenprobleme bis auf Weiteres ausgesetzt. Zu einem möglichen Start in Deutschland gibt es weiterhin keine Infos.

Xpeng hat eine relativ schwache zweite Jahreshälfte 2022 hinter sich. Bis Ende 2022 lieferte der Hersteller kumulativ 258.710 Fahrzeuge aus. Aus dem nun zitieren internen Schreiben geht hervor, dass das Unternehmen bis 2023 ein kumuliertes Auslieferungsvolumen von 450.000 Fahrzeugen erwartet – was bedeutet, dass Xpeng in diesem Jahr mit lediglich knapp 200.000 Fahrzeug-Auslieferungen kalkuliert. Dennoch soll laut einem früheren Statement von Firmenchef He Xiaopeng im Jahr 2025 der erste Betriebsgewinn erwirtschaftet werden.

