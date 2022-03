Xpeng nimmt in Europa Bestellungen für den P5 an

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat in vier europäischen Ländern die Reservierungen für sein drittes Serienmodell P5 geöffnet. Die kleinere E-Limousine von Xpeng kann ab sofort in Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und Schweden vorbestellt werden.

Xpeng hatte die kleinere, aber in einigen Punkten bereits weiterentwickelte Version des P7 im April 2021 präsentiert, seit September 2021 wird der P5 in China ausgeliefert. Mit dem Bestellstart in den vier genannten Ländern ist der P5 erstmals außerhalb Chinas erhältlich. Ab April sollen dann in Europa Probefahrten möglich sein.

Der Schritt hatte sich abgezeichnet: Zum einen hatte Xpeng im Dezember den Start in weiteren europäischen Märkten nach Norwegen angekündigt – eben genau in Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Zum anderen wurden im Februar dann zwei konkrete Vertriebspartnerschaften für die Niederlande und Schweden getroffen.

Bereits damals wurde angekündigt, dass Xpeng noch im Februar seine erste Niederlassung außerhalb Chinas in Stockholm eröffnen wird, die zweite europäische Niederlassung sollte im Laufe des ersten Quartals folgen. Das ist nun geschehen: Xpeng hat mit dem Experience Store in der Westfield Mall of the Netherlands in Amsterdam seinen zweiten Showroom in Europa eröffnet.

Während die Chinesen in den Niederlanden mit Emil Frey zusammenarbeitet und in Schweden mit Bilia, ist für Dänemark nach wie vor kein Vertriebspartner bekannt. Im Februar hieß es noch allgemein, der Markteintritt solle noch in diesem Jahr erfolgen.

Ob und wann Xpeng nach Deutschland kommt, ist nach wie vor offen. Weder im Februar noch in der aktuellen Mitteilung wird dieser Schritt angekündigt. Mittel- bis langfristig dürfte dieser aber erfolgen. Laut Vice President Leon He werde der P5 „eine Vielzahl differenzierter Funktionen für einen neuen Kundenstamm in Europa“ bringen – „einem Markt, auf dem wir uns als langfristiger Akteur aufbauen“.

