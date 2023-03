eMobility update: Elektroauto für unter 20.000€? / Polestar 3 in China günstiger / Xpeng E-SUV G6

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zu den News und Highlights der Elektromobilität! Die folgenden Nachrichten aus der Branche beschäftigen uns heute: Polestar teasert neue Modelle an ++ Xpeng feilt an Konkurrenten zum Tesla Model Y ++ VW plant E-Auto unterhalb des ID.2 ++ Carsharing-Ausbau in Freiburg ++ Und E-Lkw warten auf Fördergelder ++

#1 – Polestar 3 in China günstiger als gedacht

Polestar-CEO Thomas Ingenlath hat auf Twitter den bereits bekannten Polestar 3 in einem Foto zusammen mit den noch getarnten kommenden Modellen 4 und 5 gezeigt. Das Bild erlaubt einen direkten Größenvergleich der Elektroautos.

#2 – Xpeng: Erste Eckpunkte zum Elektro-SUV

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng bereitet die Markteinführung seines Coupé-artigen Elektro-SUV vor. Das Modell war unter dem Namen G7 erwartet worden, soll nun aber als G6 kommen.

#3 – VW plant wohl E-Auto unterhalb des ID.2

Volkswagen macht offenbar Ernst mit einem günstigen Einstiegs-Elektroauto. Vor ein paar Tagen wurde erst die neueste Studie des ID.2 präsentiert. Der Wagen soll 2025 zu einem Basispreis von unter 25.000 Euro an den Start gehen. Doch dabei wird es offenbar nicht bleiben: Laut einem Medienbericht soll spätestens 2027 ein noch günstigeres E-Modell für unter 20.000 Euro folgen.

#4 – Freiburg: mehr Ladesäulen für E-Carsharing

Die Stadt Freiburg im Breisgau plant in diesem Jahr einen starken Ausbau der Kapazitäten für Carsharing. Im gesamten Stadtgebiet sollen 38 neue Stationen mit zusammen 81 Stellplätzen entstehen.

#5 – E-Lkw: Fördermittel mit Verspätung

Im Rahmen der Bundesförderung für Elektro- und Wasserstoff-Lkw sowie der nötigen Lade- und Tankinfrastruktur hierfür haben erste Flottenbetreiber nun ihre Förderbescheide erhalten. Doch laut der Fachzeitschrift „trans aktuell“ hat die Sache im Fall einiger Unternehmen einen großen Haken.

