Polestar legt weiteres Sondermodell des Polestar 2 auf

Polestar hat eine zweite limitierte Edition des Polestar 2 entwickelt. Zu den Design-Upgrades für die Polestar 2 BST Edition 230 mit einer Leistung von 350 kW und einem Drehmoment von 680 Nm gehören die exklusive grüne „Nebula“-Lackierung sowie der MicroSuede-Bezug für die Sitze und Lenkradeinsätze – hergestellt aus teilweise recycelten Nubuk-Textilien.

Bei der Technik gibt es nur wenige Unterschiede zu dem ersten Sondermodell, dem Polestar 2 BST Edition 270. „Alle Chassis Upgrades, die erstmals bei der Polestar 2 BST Edition 270 zum Einsatz kamen, sind auch Teil des neuen Sondermodells“, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung. Das um 25 Millimeter tiefergelegte Fahrwerk, speziell entwickelte Zwei-Wege-Dämpfer von Öhlins, 20 Prozent steifere Federn und 21-Zoll-Felgen gehören also nun auch zum neuen Sondermodell, das mit der Kennziffer 230 versehen ist – das steht für 230 Exemplare.

Die Eingrenzung auf die „Chassis Upgrades“ ist wichtig, denn technisch gibt es – trotz der gleich gebliebenen Systemleistung von 350 kW – einen bedeutenden Unterschied: Für den neuen Modelljahrgang hat Polestar die E-Limousine technisch überarbeitet. So gibt es jetzt mit 82 statt 78 kWh eine etwas größere Batterie und (für das Allrad-Sondermodell irrelevant) bei den einmotorigen Versionen einen Heck- anstelle des Frontantriebs.

Ein auffälliger Unterschied zu dem 2022 angekündigten Sondermodell besteht im Design: Gab es das erste Sondermodell in Thunder, Snow oder der Mattlackierung „Battleship Gray“, steht nun das „Nebula“-Grün im Fokus, das Exterieur kann auch in der Farbe „Space“ (Schwarz) bestellt werden. Für beide Karosseriefarben ist zudem optional ein durchgehender, über das Fahrzeug laufender, Streifen erhältlich. Und eben den beim aktuellen Modelljahr geschlossenen Kühlergrill an der Front. Anders als bei den Standardversionen ist dieses Element beim BST Edition 230 nicht in Wagenfarbe, sondern in Schwarz gehalten.

Bei der Ausstattung handelt es sich um das Komplettpaket: Das Sondermodell verfügt neben der eigenständigen Optik über das Plus-Paket, Pilot-Paket und Performance-Paket. Insgesamt werden 230 Exemplare für die europäischen und nordamerikanischen Märkte produziert. Diese können ab sofort bestellt werden und sollen ab dem dritten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Anders als beim BST Edition 270, wo von Anfang an bekannt war, dass nur 35 Exemplare nach Deutschland kommen, nennt Polestar dieses Mal keine Zahl für den deutschen Markt.

