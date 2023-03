Trinity stellt Elektro-Motorrad Panthera vor

Der bisher für seine E-Roller bekannte deutsche Anbieter Trinity Electric Vehicles bringt ein Elektro-Motorrad auf den Markt. Die Panthera ist eine Elektro-Enduro mit Viergang-Getriebe und herausnehmbarem Akku, die zunächst als Offroad-Variante bestellt werden kann.

Später soll die Panthera auch mit Straßenzulassung erhältlich sein, wie das bisher auf E-Roller spezialisierte Unternehmen mitteilt. In der Standard-Version liefert die Panthera bis zu 18 kW Antriebsleistung und ist bis zu 120 km/h schnell. Die Performance-Line kommt mit 22 kW Leistung und bis zu 125 km/h Topspeed. Zudem gibt es zwei elektronische Fahrprofile, Eco und Sport.

Kern des Antriebs der Panthera, die mehr als anderthalb Jahre im Verborgenen entwickelt wurde, ist laut Trinity das Vier-Gang-Getriebe. Diese Komponente wurde eigens für den E-Antrieb entwickelt und soll „bisher unerreichte Drehmomente“ ermöglichen – in der Top-Variante werden bis zu 784 Nm am Hinterrad angekündigt. Gerade die höheren Gänge sollen die Panthera „zu einer der schnellsten E-Enduros auf diesem Planeten“ machen. Kupplung und Hinterradbremse sollen an den für Motorradfahrer gewohnten Stellen sitzen.

Der Akku mit Zellen von CATL wird in drei Varianten mit 40Ah, 50Ah und 60Ah angeboten, die Spannung liegt bei jeweils 72 Volt. Mit dem größten Akku sollen laut der Mitteilung 2,5 bis 3 Stunden reine Fahrzeit möglich sein, mit dem Basismodell 1,5 Stunden. Allerdings ist diese Fahrzeug auf den Offroad-Gebrauch der Enduro bezogen, nicht auf einen möglichen Energieverbrauch des Straßenmodells. Geladen wird mit 15 Ampere oder 1.260 Watt. Ein vollständiger Ladevorgang soll rund drei Stunden dauern, der Bereich von 20 auf 80 Prozent soll 1,5 Stunden benötigen.

Inklusive Akku soll die Panthera 108 Kilogramm wiegen, was laut Trinity „auf dem Niveau vieler 250er-Wettbewerbsmaschinen“ liege. Auch bei den restlichen Dimensionen soll die E-Enduro auf 250er-Niveau liegen, die Leistung soll aber eher einer 450er entsprechen. Da der komplette Antriebsstrang inklusive Akku für extreme Bedingungen konzipiert wurde, sollen auch Wasserdurchfahrten möglich sein.

Die Preise für die Trinity Panthera beginnen ab 6.849 Euro. Ausgeliefert werden soll ab Mai. Zudem hebt Trinity noch einen weitern Vorteil einer E-Enduro hervor: Da sie so leise ist, soll sie „fast zu jeder Tageszeit ohne Anwohner zu stören auf dem Hinterhof, im nächstgelegenen Wald und auf jeder Motocross-Strecke gefahren werden“ können – „für konventionelle Enduros undenkbar“.

