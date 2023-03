Katek zieht Großauftrag für Wallboxen an Land

Die Katek-Gruppe mit Hauptsitz in München hat nach eigenen Angaben einen Rahmenvertrag für die Lieferung von mehr als einer Million seiner Wallboxen unterzeichnet. Zudem will das Unternehmen Marktführer unter den Wallbox-Herstellern werden – zumindest in Europa.

Es ist bereits der dritte Rahmenvertrag für die Whitelabel-Wallbox GhostONE, die seit vergangenem Jahr erhältich ist. Wer so viele Wallboxen bestellt, ist unklar. Katek sagt lediglich, dass der Rahmenvertrag mit „einem europäischen Autohersteller“ geschlossen wurde.

Und laut Katek soll es nicht der letzte sein, denn das Unternehmen hat sich hohe Ziele gesetzt. „Die ghostONE bedient das Segment für hochintelligente, voll vernetzte Wallboxen und wir haben das klare Ziel, Marktführer mindestens in Europa zu werden“, sagt Katek-CEO Rainer Koppitz.

Bei der GhostONE handelt es sich um eine Wallbox mit 22 kW Leistung. Entwickelt wurde sie von der Katek-Tochter eSystem und wird auch in der Katek-Gruppe produziert. Der Hersteller bezeichnet die Box als „Whitelabel“, denn Kunden können sie im modularen Baukastensystem bestellen. Also vom Einzelteil bis hin zum kompletten Produkt inklusive Validierung und Zertifizierung. Gegen Aufpreis sei sogar ein eigenes Design möglich, was für Großkunden interessant sein könnte.

