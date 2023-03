Maxus Ã¶ffnet BestellbÃ¼cher fÃ¼r Elektro-Pickup T90 EV

Die SAIC-Marke Maxus nimmt in Deutschland ab sofort Bestellungen für ihren rein elektrischen Pickup T90 EV entgegen. Das im vergangenen Jahr vorgestellte Modell startet hierzulande zu Listenpreisen ab 54.990 Euro netto bzw. 65.438,10 Euro brutto.

In Großbritannien ist der T90 EV bereits seit vergangenem Jahr erhältlich. Nun öffnet Maxus die Bestellbücher für den E-Pickup auch in Deutschland. Einige Eckdaten zu dem Modell, das der Hersteller als „echtes Transportfahrzeug“ bewirbt, sind bereits seit dem vergangenen Jahr bekannt. Die nun von Maxus veröffentlichten Daten weichen aber teils etwas ab: So leistet der E-Motor an der Hinterachse nicht wie 2022 angekündigt 150 kW, sondern 130 kW und 310 Nm Drehmoment. Der Lithium-Eisen-Phosphat-Akku kommt nach wie vor auf einen Energiegehalt von 88,55 kWh – analog zum Maxus eDeliver 9. Die Reichweite wird jetzt im kombinierten WLTP mit 330 Kilometern und im Stadtverkehr mit bis zu 471 Kilometern angegeben. Das ist deutlich mehr als die bei der Vorstellung vergangenes Jahr genannten 320 Kilometer im WLTP City.

Geladen werden kann der T90 EV per DC- oder AC-Ladung. In ersterem Fall soll die Ladezeit von 20 auf 80 Prozent SoC rund 45 Minuten dauern. In letzterem Fall soll ein dreiphasiger 11-kW-Onboard-Lader binnen neun Stunden für eine vollständige Ladung sorgen. Auf die Batterie gibt der Hersteller bis zu acht Jahre bzw. 160.000 Kilometer Garantie. Für das gesamte Fahrzeug gilt eine fünfjährige Garantie bis 100.000 Kilometer.







Grundsätzlich handelt es sich bei dem E-Pickup um die Elektro-Version des in China erhältlichen T90. Das Fahrzeug ist 5,37 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,81 Meter hoch. Punkten soll das Modell vor allem mit seinen Transportfähigkeiten. So kommt es auf bis zu 925 Kilogramm Nutzlast und eine Tonne Anhängelast (gebremst). Die Ladefläche ist mit 1,48 auf 1,51 Meter beinahe quadratisch, bis zur Abdeckung ist sie 53 Zentimeter hoch. In der Doppelkabine des Fahrzeugs haben bis zu fünf Personen Platz.

Die zum Marktstart erhältliche Ausstattungslinie „Elite“ wartet serienmäßig unter anderem mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, seitlichen Trittleisten, LED-Tagfahrlicht und -Rückleuchten, elektrisch verstellbaren Außenspiegeln und einen Ladeflächenschutz auf, der die Pritsche vor Schäden bewahrt. Hinzukommen eine Einparkhilfe hinten, eine Rückfahrkamera sowie Berganfahr- und Bergabfahrhilfe. Als Sicherheitsfeatures nennt Maxus unter anderem sechs Airbags und einen Notbremsassistent.

Im Innenraum bietet diese Ausstattungslinie ferner elektrisch verstellbare Vordersitze mit Kunstleder-Bezug, elektrische Fensterheber, eine Klimaanlage, Licht- und Regensensor sowie ein Multifunktionslenkrad. Als zentrales Bedienelement fungiert ein 10,25-Zoll-Touschscreen, inklusive Smartphone-Integration per Apple CarPlay bzw. QD-Link.

- ANZEIGE -

Ohne Aufschlag rollt der Pickup in Weiß auf die Straßen. Auf der Optionsliste findet sich für einen Aufpreis von 650 Euro netto bzw. 773,50 Euro brutto aber eine Auswahl an Metallic-Lackierungen. Mit dem Einstiegspreis von 54.990 Euro netto qualifiziet sich der Pickup für 4.500 Euro Umweltbonus.

„Der neue MAXUS T90 EV beweist, dass sich hohe Nutzlast und alternative Antriebe keineswegs ausschließen. Mit dem ersten Batterie-elektrischen Pickup Europas gehen wir voran und mischen das Fahrzeugsegment neu auf. Damit legen wir auch den Grundstein für das weitere Wachstum unserer Marke in Deutschland und Europa“, erklärt Karsten Dornheim, Brand Manager Maxus bei der Maxomotive Deutschland GmbH, die für Import und Vertrieb verantwortlich ist.

maxusmotors-presse.de, maxusmotors.de