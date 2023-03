Alveri erhält neuen Investor aus den USA

Das in den USA ansässige Unternehmen Ersek Enterprises hat sich an dem österreichischen eMobility-Startup Alveri beteiligt. Der neue Investor soll die Österreicher auch bei ihrer globalen Expansion beraten.

Wie viel Ersek Enterprises genau in Alveri investiert, wird in der Mitteilung nicht angegeben. Dort heißt es lediglich, dass sich Ersek „auf Basis einer zweistelligen Millionen-Bewertung an dem österreichischen E-Mobility Startup“ beteilige. Auch die genaue Bewertung oder die Anteile, die Ersek im Gegenzug für sein Investment erhält, werden nicht beziffert.

Alveri ist vor allem durch seinen Laderoboter Charbo und sein E-Auto-Konzept Falco bekannt, drittes Element des Alveri-Konzeptes ist eine App. Diese analysiert via GPS-Tracking das Fahrverhalten von Autofahrern oder gesamten Firmen-Fuhrparks und soll prüfen, wie sich ein Elektrofahrzeug nahtlos in den Alltag integrieren lässt. Zum Falco gibt Alveri an, dass ein Prototyp Ende 2023 vorgestellt werden soll.

Vergangenes Jahr hatte sich auch die Salzburg AG an dem 2019 von den Brüdern Ehsan und Jakob Zadmard gegründeten Unternehmen beteiligt. „Der Einstieg von Ersek Enterprises LLC ist ein bedeutender Schritt für Alveri“, sagt CEO Ehsan Zadmard. „Es zeigt uns, dass die Lösungen, die wir entwickeln, und unsere Vision einer einfachen, nahtlosen und leistbaren Mobilität auf dem internationalen Markt Bedeutung haben.“

Quelle: Info per E-Mail