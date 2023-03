E-Lkw-Großauftrag für Daimler-Truck-Tochter Freightliner

Velocity Truck Rental & Leasing beschafft 200 Batterie-elektrische Lkw von Daimler Truck North America. Konkret hat der US-Lkw-Vermieter 125 Freightliner eCascadia und 75 Freightliner eM2 bestellt.

Alle 200 BEV-Lkw sollen bis 2025 voll einsatzbereit sein. Die ersten fünf Freightliner eCascadia werden bereits an den Häfen von Los Angeles und Long Beach eingesetzt, wie es in der Mitteilung heißt. Der Mietkunde für diese fünf E-Lkw ist Arrowlink Logistics.

Beim eCascadia handelt es sich bekanntlich um einen E-Sattelschlepper der US-Gewichtsklasse 8, dabei handelt es sich um die E-Version des meistverkauften Lkw der Klasse 8 in Nordamerika – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 82.000 lbs oder umgerechnet 37,2 Tonnen. Der eCascadia wird vor allem auf Kurzstrecken und Lieferrouten der letzten Meile genutzt. Der eM2 fällt je nach Version in die Klassen 6 und 7 und gilt als wendiger E-Lkw für regionale Abhol- und Lieferrouten. Beide Modelle kommen auf eine Reichweite von bis zu 230 Meilen oder umgerechnet 370 Kilometer.

Velocity investiert zudem in insgesamt 39 Ladegeräte mit je 150 kW Leistung und zwei Anschlüssen an mehreren Standorten in Südkalifornien. Diese sollen laut der Mitteilung den Kunden „eine erschwingliche, zuverlässige und sofortige Option zum Laden von Batterie-elektrischen Lastwagen bieten“. Der eM2 der Klasse 6 kann mit einer solchen Ladestation in 80 Minuten auf 80 Prozent geladen werden, die Klasse-7-Version in 90 Minuten. Auch beim größeren eCascadia dauert der Ladevorgang auf 80 Prozent 90 Minuten, allerdings muss der schwere Sattelschlepper hierfür beide Anschlüsse der Ladestation nutzen.

„Unsere Kunden stehen bei unserem Handeln immer an vorderster Front, und wir wissen aus erster Hand, was es braucht, um Elektro-Lkw und -Infrastruktur einzurichten“, sagt David Deon, Präsident von Velocity Truck Rental and Leasing. „Der Erwerb unserer neuen batteriebetriebenen Flotte bietet unseren Kunden die Möglichkeit, schnell emissionsfrei zu werden, und bietet zusätzlich Kosteneinsparungsmaßnahmen durch Schnellladeinfrastruktur, die in unserem Leasingprogramm enthalten ist.“

„Das Velocity-Team tätigt erhebliche Investitionen, um seinen Flottenkunden dabei zu helfen, mittelschwere und schwere Batterie-elektrische Fahrzeuge erfolgreich in ihren Betrieb zu integrieren und DTNA dabei zu helfen, Fortschritte bei seinen globalen Zielen bei der Elektrifizierung des Güterverkehrs zu erzielen“, sagt David Carson, Senior Vice President für Sales and Marketing bei Daimler Truck North America. „Als einer der größten Händlerpartner von DTNA bietet Velocity auch einen Mehrwert als lösungsorientiertes Mitglied unserer EV-Taskforce, die taktische Methoden zur Elektrifizierung von mehr Flotten im gewerblichen Bereich identifiziert.“

