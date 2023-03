Volvo Trucks und Boliden erproben E-Lkw unter Tage

Volvo Trucks und das schwedische Bergbauunternehmen Boliden arbeiten an der Einführung von Elektro-Lkw für den unterirdischen Einsatz. Boliden soll „als einer der ersten Konzerne weltweit“ noch in diesem Jahr Batterie-elektrische Lkw für den schweren Transport unter Tage in den Dienst schicken.

Die Bergbauindustrie steht ebenso wie der klassische Verkehrssektor vor einem Umbruch. Viele Akteure wechseln zu nachhaltigeren Produktionsmethoden, um Metalle mit einer geringeren Klimabilanz zu fördern. Ein Puzzleteil ist dabei die Elektrifzierung der unterirdischen Flotten, wie wir im Pkw-Bereich bereits anhand eines Pilotprojekts bei K+S berichtet haben. Der Düngemittel- und Salzproduzent testet aktuell E-Pickups inklusive Ladegeräten in einer Grube seines Verbundwerks Werra.

Auch Boliden will die Abgase von Dieselfahrzeugen reduzieren, die für den Großteil der Kohlendioxidemissionen in seinen Bergwerken verantwortlich sind und schiebt vor diesem Hintergrund ein Entwicklungsprojekt mit Volvo Trucks an. Das Metallunternehmen hat rund 6.000 Beschäftigte und sich verpflichtet, seine CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent gegenüber 2021 zu senken (Scope 1 & 2). Die Kernkompetenzen der Schweden liegen eigenen Angaben zufolge in der Exploration, dem Bergbau, dem Schmelzbetrieb und im Metallrecycling.

Im Zuge der Kooperation mit Volvo Trucks sollen nun erstmals in Bolidens Kankberg-Mine außerhalb von Skellefteå in Nordschweden zwei schwere elektrische Volvo-Lkw eingesetzt werden. Bei beiden wird es sich um das Modell FH Electric handeln. Ersterer soll laut Volvo Trucks noch vor Jahresende für den Transport von Felsbolzen und anderen Ausrüstungen eingeflottet werden. Auf Grundlage der Erfahrungen mit diesem Pionier werde später ein weiterer FH Electric in Betrieb genommen und für den untertägigen Transport von Gestein und Erz eingesetzt, heißt es aus der Konzernzentrale des Herstellers.

Volvo Trucks hatte bekanntlich Ende 2022 angekündigt, die Variantenvielfalt seiner schweren Elektro-Lkw-Modelle FH, FM und FMX zu erhöhen. Die Produktion neuer Fahrgestell-Varianten ist im ersten Quartal in Göteborg angelaufen. Es handelt sich konkret um starre Fahrgestelle, sogenannte Solo-Lkw, die auch mit Aufbauten wie Kränen, Müllpressen und Betonmischern ausgestattet werden können. Boliden gehört zu den ersten Auftraggebern. Den mitgelieferten Pressefotos zufolge werden die Fahrzeuge für das Bergbauunternehmen mit einem Kipper-Aufbau versehen.

„Wir sehen die Zusammenarbeit mit Volvo als eine fantastische Gelegenheit, die elektrische Technologie voranzutreiben und gleichzeitig zu lernen, wie wir unseren Betrieb für den Übergang zu einem fossilfreien Transport unter Tage anpassen können“, äußert Boliden-Projektleiter Dennis Forslund. Ein großer Vorteil der Lkw sei, dass sie zu einem nachhaltigeren Bergwerk beitragen – sowohl in Bezug auf die Emissionen als auch auf die Arbeitsumgebung für die Mitarbeitenden. „Darüber hinaus wird der Gesamtenergieverbrauch in der Mine geringer sein, da der Elektroantrieb energieeffizienter ist als ein Dieselmotor. Außerdem ist es möglich, die rekuperierte Energie beim Abbremsen des Motors an Hängen zu nutzen.“ Wenn alle Lkw in der Kankberg-Mine elektrisch betrieben werden würden, könnten laut Forslund die CO2-Emissionen des Bergwerks um mehr als 25 Prozent gesenkt werden.

- ANZEIGE -

„Dies ist eine spannende Zusammenarbeit in einer Umgebung mit sehr harten Anforderungen: steile Hänge, schwere Lasten und feuchte Luft, die die Fahrzeuge strapaziert“, kommentiert Jessica Lindholm, Projektleiterin bei Volvo Trucks. Die Zusammenarbeit mit Boliden werde Volvo Trucks wertvolle Erkenntnisse über die Leistung von Elektro-Lkw beim Fahren unter Tage liefern und Antworten auf die Frage geben, wie der Antriebsstrang und die Batterien beeinflusst werden. Und: „Geringere Kohlendioxid-Emissionen beim Transport im Bergbau bedeuten auch, dass wir indirekt unsere eigenen CO2-Emissionen reduzieren, da die Rohstoffe der Bergbauindustrie in unseren Lkw verwendet werden.“

Volvo Trucks bietet aktuell sechs serienmäßig produzierte Elektro-Lkw-Modelle an und bezeichnet sich in Europa und den USA bei schweren Elektro-Lkw als marktführend. Der Hersteller hat sich bekanntlich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2030 zur Hälfte elektrisch betriebene Lkw abzusetzen.

volvotrucks.de